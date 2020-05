Toto je 38 her, které vyjdou na PlayStation 5

Kolem herních konzolí je v poslední době pořádně rušno. O PlayStationu 5 kromě technických specifikací a ovladači toho moc nevíme. Červnové číslo časopisu Official PlayStation Magazine ale ukázalo celkem 38 her, které zaručeně na novou konzoli vyjdou, přičemž některé z nich ještě ani nebyly oznámeny. Seznam můžete vidět níže. PlayStation 5 by měl na pulty dorazit někdy koncem tohoto roku.