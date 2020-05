Není žádným tajemstvím, že se společnost Nvidia v poslední době poměrně poctivě věnuje umělé inteligenci. Jejich AI model se učil pouze na základě pozorování, přičemž k vytvoření Pac-Mana nebylo skutečně zapotřebí žádného kódu. Viceprezident divize pro simulační technologie v Nvidii řekl, že by počin jejich AI přirovnal k programátorovi, který by viděl video původního Pac-Mana, a rozhodl se jej „okopírovat“. I když je výsledek umělé inteligence poměrně rozmazaný, rozhodně stojí za to.