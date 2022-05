V nové iOS hře na motivy Jurského světa budete bojovat po boku Tyranosaura

Videohry podle filmů spolu se svým oznámením doručují nahořklou pachuť. Zatímco v posledních letech příval takových projektů lehce zpomalil, u těch největších blockbusterů můžeme stále čekat nějaký herní přívěšek. Nadcházející zakončení dinosauří trilogie Jurský svět: Nadvláda přitom oznamuje vlastní hříčku jen několik málo týdnů před premiérou filmu. Jurassic World Primal Ops vám představí svět, ve kterém se znovuzrození dinosauři toulají krajinou, a vy budete v roli jejich neoblomného ochránce hledat zločince, kteří vidí druhohorní zvířata jako prostředek k zbohatnutí. Hru v prvním traileru přitom nepředstavuje nikdo jiný než samotný režisér očekávaného filmu, Colin Trevorrow.

To, že se za projekt přimlouvá Trevorrow, ovšem neznamená, že by šlo o obzvlášť epickou záležitost. Hra je real-timovou strategií, ve které vám budou pomáhat vámi již osvobození dinosauři. Ti jsou na videu rozřazení do jednotlivých rarit. Bude tedy zajímavé sledovat, jak moc se bude free-to-play novinka štítit různých lootboxových mechanik. Dinosauři se totiž od sebe neliší pouze vzhledem a základními statistikami. Někteří z nich můžou nabídnout speciální schopnosti. Pterosauři vám dokáží z nebe shodit potřebné zásoby, Tyranosaurus zas dokáže z jinak pevných staveb rychle udělat kůlničku na dříví. Datum vydání zatím neznáme. Film se ale do českých kin dostane už 9. června. Pokud se chcete nechat upozornit, kdy dorazí i jeho videoherní doplněk, můžete se předregistrovat na oficiálních stránkách hry.