Milovníci Jurského světa, jásejte! V této aplikaci se můžete podívat, kde se kolem vás pohybují dinosauři

Letos v létě vtrhl do kin závěrečný díl dinosauří trilogie Jurský svět a nutno podotknout, že pohledem fanouška dinosaurů se jednalo o vskutku impozantní zakončení celé ságy. Faktem je však to, že o zakončení se v pravém slova smyslu tak úplně hovořit nedá, jelikož hlavní problém – tedy rozšíření se dinosaurů po celém světě – nebyl tak úplně vyřešeno. Právě na otevřený konec se proto nyní rozhodli tvůrci filmů navázat povedenou webovou aplikací, která monitoruje pohyb dinosaurů po světě a to extrémně zdařile.

Přestože se jedná o fikci, tvůrcům filmů se podařilo mapovací portál dinosaurů vytvořit tak, že se vše vcelku slušně blíží realitě. Pomáhají tomu jak skutečně perfektně vytvoření dinosauři, tak třeba i videoklipy vypadající jak z Instagramu a tak podobně. Zkrátka a dobře, je vidět, že Jurský svět stále nespí a že se od něj dají do budoucna očekávat ještě velké věci. Ostatně, že se má jednat o start větší filmové dinosauří série se šušká již nějakou dobu a právě vytvořením takzvaného Dinotrackeru se zdá být tato myšlenka čím dál tím reálnější.

Dinosaury v reálném čase můžete sledovat zde