První recenze na nový film F1 z dílny Apple jsou tu a vypadají velmi slibně!

Apple v posledních letech upřednostňuje premiéry svých filmů na Apple TV+, ale letošní výjimka by mohla změnit pravidla hry. Film F1 The Movie, ve kterém hraje hlavní roli Brad Pitt a režíruje ho Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), zamíří do kin už v příštím týdnu. A jak se zdá, film se dle kritiků povedl. Apple do projektu údajně investoval značné prostředky, aby vytvořil autentický filmový zážitek ze světa Formule 1. A podle recenzí to vypadá, že se to vyplatilo. Na serveru Rotten Tomatoes má F1 aktuálně hodnocení 83 % na základě 52 recenzí. Kritici nešetří chválou:

Collider : „F1 je naprostá bomba a jeden z nejzábavnějších filmů tohoto léta. Posaďte se, připoutejte a užijte si to.“

: „F1 je naprostá bomba a jeden z nejzábavnějších filmů tohoto léta. Posaďte se, připoutejte a užijte si to.“ Rolling Stone : „Takhle vypadaly blockbustery kdysi. Přijďte kvůli nablýskaným strojům, zůstaňte kvůli lidskému příběhu.“

: „Takhle vypadaly blockbustery kdysi. Přijďte kvůli nablýskaným strojům, zůstaňte kvůli lidskému příběhu.“ Empire : „Kosinski to opět dokázal. F1 je technicky dokonalý, emocionálně silný a mimořádně vzrušující zážitek.“

: „Kosinski to opět dokázal. F1 je technicky dokonalý, emocionálně silný a mimořádně vzrušující zážitek.“ Associated Press : „Precizně vyladěný film, který ve svých nejlepších momentech dosahuje dechberoucí filmové rychlosti.“

: „Precizně vyladěný film, který ve svých nejlepších momentech dosahuje dechberoucí filmové rychlosti.“ Entertainment Weekly: „Ve věrnosti rychlosti, pohybu a adrenalinu nemá F1 konkurenci.“

F1 The Movie tak podle všeho naplňuje očekávání, a to jak z hlediska akce, tak i příběhu. Teď už zbývá zjistit, jak na film zareagují diváci. Chystáte se do kina, nebo počkáte až na Apple TV+?