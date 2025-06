Hvězdný Brad Pitt navštívil Apple Store a to navíc po boku Tima Cooka!

O víkendu zažili návštěvníci Apple Store na Fifth Avenue v New Yorku nečekaný zážitek. Obchod navštívil výkonný ředitel Applu Tim Cook společně s hercem Bradem Pittem, aby podpořili blížící se premiéru filmu F1 The Movie, který vznikl pod hlavičkou Apple Original Films. Návštěva proběhla krátce po panelové diskuzi s herci ze seriálu Severance (Adam Scott, Patricia Arquette a Britt Lower), kteří debatovali o úspěchu populárního titulu na Apple TV+. Brad Pitt pozdravil přítomné fanoušky a označil chystaný snímek za „nejvíce fyzický a strhující film o závodění, jaký byl kdy natočen.“ Tim Cook pak vyzdvihl autentičnost záběrů z prostředí Formule 1 a zmínil roli iPhonů při jejich pořizování. „Chtěli jsme co nejautentičtěji zachytit pocit, jaké to je být uvnitř závodního vozu.“

Inženýři Applu vyvinuli speciální kamerový modul využívající senzory a čipy z iPhonů, který bylo možné připevnit na skutečné monoposty F1. Modul byl navržen tak, aby zvládl extrémní rychlosti a podmínky na okruhu, a nahrával v profesionálním formátu ProRes. Film režíruje Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) a produkuje Jerry Bruckheimer s podporou legendy F1 Lewise Hamiltona. Brad Pitt ztvární zkušeného jezdce, který se pokouší o velkolepý návrat. F1 The Movie dorazí do kin a IMAX 27. června.