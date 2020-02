Oblíbená hra Path to Mnemosyne míří konečně z počítačů i na iPhony

Surrealistických, podivných adventur je na jablečný systém jako šafránu a jen málokterá z nich se může pyšnit nálepkou kvality. Většina je totiž na stejné brdo a příliš se neliší od svých soukmenovců. To naštěstí není případ her z dílny studia DevilishGames, které se může pochlubit jedněmi z nejoriginálnějších titulů, jenž jsou momentálně na iOS k dispozici. A brzy do jejich portfolia přibude další přírůstek, konkrétně podivuhodná dobrodružná puzzle hříčka Path to Mnemosyne.

Pokud nedáte dopustit na netradiční a náležitě emocionální adventurní počiny, které se vymykají žánrovým standardům a nabízí zcela jinou perspektivu a pohled na svět, měli byste zbystřit. Vývojáři ze studia DevilishGames totiž přispěchali s dalším originálním titulem, který na těchto hodnotách staví a doslova posouvá hranice. Řeč je o hře Path to Mnemosyne, jež sice vyšla již v roce 2018 na Steamu, ale od té doby komunita volala po vylepšené verzi také pro mobilní zařízení. Sice to nějakou dobu trvalo, ale tvůrci nelenili a nadělili nám příjemné oznámení o datu vydání, které připadlo na 11. března. Opět se tak podíváme do staronového surrealistického světa, kde nic sice na první pohled nedává logický smysl, ale vše má svůj řád a místo.

Pohybovat se budeme vpřed i vzad po nevytyčené cestě, která nás bude tímto roztodivným světem provázet a dá nám nahlédnout do tajů tohoto univerza. Po cestě budeme sbírat fragmenty vzpomínek, skládat je dohromady a řešit plejádu originálních hádanek, jež nás budou posouvat kupředu. Samotný audiovizuální styl pak dává jasně najevo, že hra není určena masovému publiku a spíše ji ocení milovníci uměleckých počinů, které vybočují z řady. Pokud tedy máte pro podobné výplody fantazie slabost, doporučujeme dát Path to Mnemosyne šanci. Hra vychází na iOS a Android již 11. března, a to za příznivých 129 korun. Stačí zamířit na App Store, titul si předobjednat a v den vydání se nechat unášet proudem vědomí.