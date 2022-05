V Dragon Quest Builders se na iPhonech míchá Minecraft s japonskou tradicí

Na zařízení s iOS překvapivě dorazil Dragon Quest Builders, netradiční odbočka v jedné z nejstarších RPG sérií. Builders se namísto chození po rozlehlém světě a pobíjení monster v japonsky tradičních tahových bitvách zaměřuje spíše na formuli survivalových her. Prim tak hraje hlavně využívání zdrojů herního světa, craftění nových nástrojů a stavění vaší základny. Na tu podnikají útoky monstra, jež můžete znát z hlavní série nebo i třeba z dalšího povedeného mobilního spin-offu Dragon Quest Tact. Pokud jste hráli extrémně úspěšný Minecraft, budete se ve hře cítit jako doma. V Dragon Quest Builders sice nemůžete být natolik kreativní jako v titulu od Mojangu, na rozdíl od něj však japonský projekt nabízí propracovanější svět s historií sahající desítky let do minulosti.

Dragon Quest Builders míří na iOS se zkušenostmi z jiných platforem. Přestože si můžete hru již od roku 2016 zahrát na domácích konzolích od Sony, na přenosných zařízeních není nováčkem. Mobilní port využívá zkušenosti, které vývojáři nabrali při portování na Nintendo Switch i dnes již polozapomenutou Playstation Vita. Kvality netradičnímu Dragon Questu upřít nemůžete, vadou na kráse mobilní verze je ale její vysoká cena. Vydavatelé ze Square Enixu tradičně ceny svých titulů na telefonech přemršťují, a Dragon Quest Builders bohužel není výjimkou. Hru si můžete na App Storu zakoupit za 579 korun.