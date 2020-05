Živě: Sledujte druhý pokus historicky prvního startu Crew Dragon s lidskou posádkou k ISS

Před pár dny jsme vás informovali, že se do vesmíru chystá první let s lidskou posádkou společnosti SpaceX. Astronauti Douglas Gerald Hurley a Robert Louis Behnken budou první astronauti od roku 2011, kteří vyletí do vesmíru z americké půdy americkým strojem. V roce 2011 byly totiž ve Spojených státech vyřazeny z provozu tři poslední vesmírné lodě (Atlantis, Discovery, Endeavour), astronauti tedy létali do vesmíru z Kazachstánu loděmi postavenými Ruskem. Raketa Falcon 9 měla astronauty v lodi Crew dragoun vynést do vesmíru 27. května, kvůli špatnému počasí byl ale let odložen. Druhý pokus je tedy naplánován na dnešek, konkrétně na 21:22. Pokud by nepříznivé počasí pokazilo plány i dnes, další start by se konal zítra ve 21:00 našeho času.

A jak má mise proběhnout? Dvě minuty a třicet vteřin po startu se od Falcon 9 oddělí první stupeň, který by měl přistát na moři na plošině Of Course I Still Love You. Po dalších šesti minutách se od Falcon 9 odpojí i loď Crew Dragon. Poté se astronauti vydají k ISS (spojení Crew Dragon s ISS si můžete zkusit i vy v simulátoru), kde na ně čeká Američan Chris Cassidy a Rusové Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner. Posádka Crew Dragon zůstane na ISS jeden až čtyři měsíce. Vše bude záležet na skutečnosti, jak budou pracovat solární panely lodi. Mise skončí dosednutím lodi do Atlantického oceánu za pomoci padáků. Snad vše dopadne podle plánu. Byť to s tímto letem vůbec nesouvisí, bylo poměrně nepříjemné dnes ráno číst o explozi jednoho z prototypů SpaceX. Budete start sledovat?