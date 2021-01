Stahujte: Dragon Quest Tact pro iOS je konečně dostupný po celém světě

Když si nějakou hru pouze v Japonsku stáhne přes deset milionů hráčů, je potřeba zbystřit. Každý dvanáctý Japonec si takto nainstaloval levobočka dlouhá léta vycházející RPG série Dragon Quest. Dragon Quest Tact se na rozdíl od svých větších sourozenců na velkých platformách více soustředí na sbírání fantastických monster. Ty proti sobě nechává bojovat v tahových soubojích, které ovšem místo toho, aby připomínaly Pokémony nebo hlavní sérii her, vyvolávají spíše vzpomínky na taktické strategie ve stylu Fire Emblem nebo Advance Wars. Úspěšný titul se nyní konečně dostává i do našich zemí. Můžeme si tak vyzkoušet, co na něm vlastně v Japonsku viděli.

Jak jsme psali výše, hlavní devízou hry je sbírání monster a následné souboje na do úhledných čtverečků rozdělených mapách. Tým vašich monster budete mít možnost patřičně vylepšovat. K tomu slouží množství různých zdrojů, které budete nacházet během putování v herním světě. A jak získáte do své družiny nové bojovníky? Stejným způsobem jako ve slavných Pokémonech – stačí je porazit v bitvě. Dragon Quest Tact má podle zahraničních médií ovšem obsahovat i notoricky známé gatcha mechaniky, které vás odměňují náhodnými předměty. Jde určitě o způsob, jak hru monetizovat. Dragon Quest Tact je totiž úplně zdarma. Hru můžete stahovat na App Storu již nyní.

Hru můžete stáhnout zde