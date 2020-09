Legendární Dragon Quest se z konzolí dostane i na naše iPhony

Doba přeje vydávání původně japonským her na západních trzích. Po oznámení, že se k nám dostane výborně vypadající NieR: Reincarnation, se dočkáme i mobilní verze legendární série Dragon Quest. Hra Dragon Quest Tact, která je v Japonsku k dispozici už letošního července se na západní trhy dostane v zatím nespecifikované datum. V japonštině si hru už od té doby můžeme stáhnout, anglická iterace by však na sebe neměla nechat moc dlouho čekat. Na androidím obchodě je už k dispozici možnost před-registrace, co nevidět by se měla spustit i na zařízeních s iOS.

Dragon Quest Tact se celkem drasticky odklání od zažitého gameplaye klasických RPG dílů série. Namísto boje ve stylu japonských her na hrdiny přichází na řadu taktičtější rozmisťování postaviček na bitevních polí ala Fire Emblem nebo Advance Wars. V rámci tradic ovšem Dragon Quest Tact zůstává věrný mechanice sbírání monster, která byla použita poprvé v roce 1992 v pátém díle hlavní série. Z posbíraných monster poté budou hráči sestavovat co nejefektivnější tým, vylepšitelný skrze obrovské množství předmětů. Družina různorodých příšer pak bude ít za úkol osvobidt svět od nedávno probuzeného, pradávného zla. Hra bude využívat free-to-play modelu s tím, že cestu k některým monstrům budou mít ulehčenou hráči, kteří se nebudou bát rozdělit se se svými financemi.