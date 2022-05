Na iPhony zamíří další kultovní hra od legendárního Atari

Jméno americké společnosti můžete ve světě videoher slýchat již od jeho samotných prvopočátků. Legendární vývojářská a vydavatelská společnost se může pochlubit obrovským množstvím kultovních titulů. S novinkami to však už tak žhavé není. Výjimkou z pravidla se sice stalo nedávno vydané Kombinera, přesto se však Atari drží u svých dlouhá léta prověřených klasik. Důkazem toho je i řada Recharged, které tyto stále hity omlazuje a představuje současným hráčům v moderním kabátku. Nejnovějším přírůstkem do této řady bude Gravitar: Recharged. V pořadí šestá hra v nabité sérii vás posadí do kokpitu vesmírné lodi a nechá vás prozkoumávat tajemství hlubokého kosmu.

Hra je rozdělena na dvacet čtyři unikátních misí, v nichž si vyzkoušíte své pilotovací schopnosti v různě gravitačně silných oblastech vesmíru. Samotné manévrování a přizpůsobování se měnící se přitažlivosti je přitom klíčové k úspěšnému dokončení vašich úkolů. V misích vám pomohou speciální schopnosti a předměty. Některé z nich jsou přitom ve hře úplnou novinkou a v původní hře z roku 1982 byste je hledali marně. Hra vás ohodnotí za to, jak dobře dokážete všechny její prostředky využít, a díky svému skóre se můžete porovnávat z dalšími hráči ze zbytku světa. Gravitar: Recharged dorazí do App Storu už za pár týdnů. Oficiální datum vydání stanovili vývojáři na 2. června 2022.