Do Apple Arcade zamířila prémiová verze kultovních Hidden Folks

Služba herního předplatného Apple Arcade tento týden hlásí jeden nový úlovek. Novinkou se v nabídce stala prémiová verze dnes již kultovních Hidden Folks od vývojáře Adriaana de Jongha. Hra původně vyšla již v roce 2017 a ve své době sklízela univerzální chválu od kritiků i od obyčejných hráčů. Stylově ilustrovaná hříčka vám dá za úkol najít na přeplněných černobílých mapách hrou určené človíčky. Povahou tak připomíná klasickou dětskou hru Kde je Waldo, jen s tím rozdílem, že se obyvatelé virtuálního světa hýbají, pospávají a vůbec dělají věci, které byste od obyčejných lidí čekali. Hra dorazila do Arcade v prémiové verzi bez reklam a s množstvím kosmetických doplňků. Stahovat ji můžete zde. Hidden Folks se stává další hrou ve sbírce App Store Greats, která sdružuje ty nejlepší hry na platformě.

Přestože je Hidden Folks jedinou novinkou tohoto týdne, množství her se dočkalo aktualizací. Na spoustu nového obsahu se můžou těšit například fanoušci minimalistického Mini Metro. Do něj dorazila nová mapa Nanjing (podle čínské metropole Nanking) a dokonce úplně nový systém achievementů. Originální verze klasické karetní hry Solitaire Stories zas přidává nové možnosti úprav a dokončuje rozpracovanou příběhovou linku. V gamelofťáckém SongPop Party se vývojáři už asi těší na svátek zamilovaných, protože do hry dorazila speciální událost u příležitosti Dne svatého Valentýna.