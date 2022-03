Legendární Atari představuje svůj nový mobilní projekt, hádankovou hru Kombinera

Atari je jedno z mála jmen, které se pojí s herním průmyslem již od jeho prvopočátků. Americká společnost dala světu spoustu snadno rozeznatelných herních klasik. O její důležitosti hovoří i to, že si mohla dovolit na trh po spoustu let vlastní řadu domácích konzolích. V posledních letech se však společnost spíše drží svých osvědčených hitů. Díky tomu tak ale máte možnost si zahrát například Asteroids či Centipede v remasterovaných verzích v sérii Recharged. Nyní ale Atari poměrně překvapilo a oznámilo zcela nový mobilní titul, který už v prvních záběrech z hraní vypadá moc hezky.

Ve spolupráci se studiem Graphite Lab se na iOS chystá originální logická hra Kombinera. V ní na vás bude čekat několik set úrovní, jež jistě potrápí vaše mozkové závity. V Kombinera budete kontrolovat několik různobarevných koulí. Ty jsou vzájemně synchronizovány, takže jakoukoliv posloupnost pohybů, jež provede s jednou z nich, provedete i se všemi ostatními. Pomocí pečlivého plánování vaší trasy se pak musíte vyhýbat překážkám a řadě různých pastí. Všechny koule pak musíte přivést k sobě a zkombinovat do jednoho mnohobarevného chumlu energie. Kombinera kromě logické výzvy překvapivě nabídne o emocionální dějovou linku. Na to, jak svůj slib očekávaná herní novinka naplní, si budeme muset počkat jen do příštího měsíce.