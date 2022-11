Stahujte! Kultovní střílečka Splinter Cell je nyní zcela zdarma

Ubisoft slaví v těchto dnech 20. výročí jedné z jeho nejikoničtějších (byť bohužel v posledních letech trochu pozapomenutých) her. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o legendární stealth akci Splinter Cell v hlavní roli s agentem Samem Fischerem. Ten je bývalým důstojníkem US Navy Seal a novým členem Třetí sekce, která je nově vzniklou divizí NSA. A jelikož dostane za úkol vyšetřit zmizení dvoj vysoce postavených důstojníků CIA, asi vás nepřekvapí, že ho, respektive vás v jeho kůži čeká relativně dost perných chvil.

Splitner Cell je naprosto typickou stealth akcí, ve které se budete plížit ve stínech a protivníky likvidovat ze zálohy tak, aby při smrti ani nehlesli. Ve hře se můžete těšit na 14 skutečně zdařilých misí, které i přes své stáří 20 let dokáží člověka nejenže zabavit, ale i v lecčem překvapit. Zkrátka a dobře, i přes své stáří je Splinter Cell solidní nadčasovkou. A o to víc potěší, že si můžete tento titul pro PC skrze Ubisoft Store v rámci oslav 20. výročí této herní série stáhnout zcela zdarma až do konce listopadu. Pokud máte tedy rádi retro kousky, které do jisté míry měnily svět, zde si přijdete na své.

Hru Splinter Cell můžete stáhnout zdarma zde.