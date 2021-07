Na iPhony míří kultovní střílečka My Friend Pedro

Na mobilní zařízení se chystá další úspěšná značka z velkých platforem. Tentokrát jde o střílečku My Friend Pedro, která původně v roce 2019 okouzlila početnou základnu hráčů i kritiků. Na iPhony a iPady ale nezamíří pouhý port této verze. Půjde o zcela nový spin-off s podtitulem Ripe for Revenge. Díky uvolněným záběrům z hraní se však nemusíme bát, že by hra přišla o svou charakteristickou hratelnost, kdy pomocí zpomalení času provádíte jinak nemožné střelecké kousky.

My Friend Pedro: Ripe for Revenge tak bude následovat stejnou premisu jako originál. Pro potřeby mobilních zařízení ale bude upravená struktura hry, která bude sestávat ze 37 speciálně upravených úrovní. Půjde o kratší a uzavřenější pasáže, jež bude možné dohrát za kratší časový úsek. původní My Friend Pedro si od hráčů nárokoval přesné ovládání hlavního hrdiny. V mobilním spin-offu by k takovým kouskům mělo hráčům pomáhat i intuitivní dotykové ovládání.

Ke hře se na App Storu můžete předregistrovat již nyní. Na její vydání si však počkáte až do 5. srpna. Hra bude zdarma, snad se ale vyhneme predátorských taktik monetizace. Co ale čekat můžeme, bude přidávání množství nových úrovni po vydání. Hráli jste původní hru? Myslíte si, že bude mobilní spin-off na dotykových obrazovkách dobře hratelný? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.