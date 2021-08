Zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (9. 8. 2021 – 15. 8. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Chcete se pobavit, zkrátit si dlouhou chvíli, zahrát si něco nového, a zároveň ale také potrápit své mozkové závity? Se hrou Block.Block je to možné. V hezky vypadajícím uživatelském rozhraní budete muset vzájemně umisťovat jednotlivé bloky tak, aby do sebe co možná nejlépe zapadaly. Hrát můžete online proti ostatním hráčům, domluvit se na hře s vašimi přáteli, nebo třeba zkrátka jen změřit své síly proti umělé inteligenci.

Islands and Ships je zábavná a originální logická hra, která vás skvěle zabaví nejen při dlouhých letních dnech. Pravidla jsou jednoduchá – vaším úkolem zde bude najít veškeré lodě, a to za pomoci nápovědy v herním poli, připomínajícím legendární hledání min. Ve hře vás čeká více než 1700 úrovní o různé obtížnosti, nemusíte se tedy ani náhodou bát, že by vás hra po čase přestala bavit. Obávat se nemusíte ani nezvyklých pravidel, součástí hry je i nápověda s návody a ukázkami.

Hlavní postava hry My Friend Pedro na tom není zrovna nejlépe. Jeho žena byla unesena, a on sám byl ponechán na pospas smrti. Naštěstí ale nastupuje jeho dobrý přítel Pedro, který je připraven servírovat nepřátelům pomstu pěkně za studena. V této neslitovné, ale zábavné a napínavé adventuře vás čeká boj se zákeřnými nepřáteli, stejně jako spousta honiček, divoké jízdy na všem možném, a chybět nebudou ani pořádné přestřelky. Jste připraveni na pomstu?

Pokud rádi měníte a přizpůsobujete ciferníky na vašich Apple Watch, vaší pozornosti by v žádném případě neměla ujít aplikace s názvem Watch Faces 2.0. Najdete zde opravdu velmi obsáhlou knihovnu všech možných Apple Watch ciferníků, které si můžete přizpůsobovat a upravovat dle libosti. Ciferníky jsou zde přehledně roztříděné do několika různých kategorií, ze kterých si stoprocentně vyberete ten, který se bude hodit přesně pro vás.