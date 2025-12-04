Apple oznámil nejlepší aplikace a hry roku 2025! Jsou mezi nimi vaše oblíbené?

Apple dnes představil vítěze App Store Awards za rok 2025 a ocenil tak 17 aplikací a her za jejich technickou důmyslnost a zásadní kulturní dopad. Letošní skupina talentovaných vítězných vývojářů vytvořila pozoruhodné zážitky, které uživatelům umožnily dosáhnout více, realizovat jejich nápady a ponořit se do dechberoucích světů. Vítězné aplikace a hry vybírali redaktoři z App Storu ze seznamu 45 finalistů na základě výjimečných inovací, uživatelských zážitků a designu.
„Vývojáři a jejich nápady přeměněné v inovativní zážitky, které obohacují životy lidí po celém světě, jsou pro nás každoročně neuvěřitelnou inspirací,“ začíná generální ředitel Applu Tim Cook. „Letošní vítězové ztělesňují kreativitu a dokonalost, která definuje celý App Store, a jsou důkazem toho, že skvělé aplikace a hry můžou mít zásadní dopad na lidi ze všech koutů světa.“
App Store je i nadále tím nejlepším místem, kde mohou uživatelé objevovat a stahovat aplikace a hry, přičemž letošní vítězové jen dokazují, jaké nekonečné možnosti ekosystém Applu skýtá. Aplikace Timo nabízí uživatelům působivý vizuální plánovač s pečlivě implementovanou umělou inteligencí, která mění ambice v proveditelné kroky. Editační nástroje Detail s umělou inteligenci zpřístupňují procesy související s produkcí videí jak začínajícím, tak ostříleným tvůrcům využívajícím iPady, zatímco aplikace Essayist se zaměřuje na časové náročný proces formátování akademických prací na Macu pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci. Aplikace Explore POV pro Apple Vision Pro provádí uživatele po těch nejpůsobivějších místech na světě ve strhujícím formátu Apple Immersive Video. Strava zazářila především na hodinkách Apple Watch, kde propojuje komunitu sportovců prostřednictvím elegantního designu a sledování segmentů v reálném čase. Aplikace HBO Max nabízí inkluzivnější streamovací zážitek s možností sledovat v americkém znakovém jazyce a ještě širší nabídkou zábavy.
V herní kategorii je třeba vyzdvihnout skvělou grafiku, napínavé souboje a uživatelské prostředí přizpůsobené pro iPhone titulu Pokémon TCG Pocket, který představuje zábavnou evoluci klasických karetních soubojů, kterými se Pokémoni proslavili. Strašidelný, ale pohodový titul DREDGE umožňuje uživatelům iPadů ponořit se do okouzlující rybářské hry, která však skrývá děsivou záhadu. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ohromuje uživatele futuristickou sci-fi metropolí, zatímco WHAT THE CLASH? přináší nonstop zábavu a nevídaně vtipné soutěže. Na Apple Vision Pro se blýskl titul Porta Nubi, který proměňuje Environmenty v hlavolamy v oblacích, do kterých se mohou hráči zcela ponořit.
Aplikace
Aplikace roku pro iPhone – Tiimo z dílny vývojáře tiimo.
Aplikace roku pro iPad – Detail od vývojáře Detail Technologies B.V.
Aplikace roku pro Mac – Essayist z dílny vývojáře Essayist Software Inc.
Aplikace roku pro Apple Vision Pro – Explore POV od Jamese Hustlera.
Aplikace roku pro Apple Watch – Strava od Strava, Inc.
Aplikace roku pro Apple TV – HBO Max od WarnerMedia Global Digital Services, LLC.
Hry
Hra roku pro iPhone – Pokémon TCG Pocket od The Pokemon Company.
Hra roku pro iPad – DREDGE z dílny vývojáře Black Salt Games.
Hra roku pro Mac – Cyberpunk 2077: Ultimate Edition od vývojáře CD PROJEKT S.A.
Hra roku pro Apple Vision Pro – Porta Nubi od Michaela Tempera.
Hra roku na Apple Arcade – WHAT THE CLASH? od vývojáře Triband ApS.
Vítězové v kategorii kulturní dopad
Kromě ocenění aplikací a her pro zařízení Apple vybrali redaktoři z App Storu také šest vítězů v kategorii kulturní dopad, kteří dokázali přinést svět smysluplnou změnu. Těchto šest aplikací a her bylo oceněno za pozitivní dopad, za poskytování užitečných nástrojů, za podporu porozumění a za utváření inkluzivnějšího světa.
Art of Fauna od Klemense Strassera
Art of Fauna proměňuje ilustrace divoké zvěře z celého světa v odpočinkové hlavolamy a nastavuje nový standard pro přístupný herní design.
Chants of Sennaar od vývojáře Playdigious
Chants of Sennaar oslavuje sílu jazyka prostřednictvím dobrodružství, které hráče podněcuje k zamyšlení.
despelote od Panic, Inc.
despelote přichází s intimním příběhem ze života, který nabízí pohled na národ zmítaný obdobím bouřlivých změn, ale sjednocený svou sdílenou láskou k fotbalu.
Be My Eyes od vývojáře Be My Eyes
Be My Eyes kombinuje sílu umělé inteligence a milionu dobrovolníků po celém světě s cílem pomáhat slepým nebo slabozrakým lidem s každodenními činnostmi.
Focus Friend od Hanka Greena z B-Tech Consulting Group LLC
Focus Friend od Hanka Greena je užitečným pomocníkem v boji proti digitálnímu rozptýlení, který gamifikuje čas strávený soustředěním a odměňuje uživatele různými drobnými cenami.
StoryGraph z dílny vývojáře The StoryGraph
StoryGraph je určený pro komunitu čtenářů a představuje inkluzivní prostor založený na autentickém objevování různých prvků, které pomáhají uživatelům najít celou řadu rozličných autorů.