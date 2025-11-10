Zavřít reklamu

Apple se pochlubil tím, jak parádně vypadá Liquid Glass design v aplikacích z App Store

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple začal aktivně propagovat svůj nový design „Liquid Glass“, který dorazil v iOS 26. Na svém webu pro vývojáře nyní Apple prezentuje galerii ukázek, jak tento vizuální styl využívají vývojáři po celém světě ve svých aplikacích. Liquid Glass staví na průsvitnosti, hloubce a jemných odlescích, které připomínají vrstvy tekutého skla. Apple tímto směrem navazuje na dřívější vizuální trendy jako „Aqua“ nebo „Flat Design“, avšak tentokrát klade důraz na přirozené přechody světla, realistickou hloubku a dotykovou odezvu.

Liquid Glass 2025 11 07 v 14.16.38 Liquid Glass 2025-11-07 v 14.16.38
Liquid Glass 2025 11 07 v 14.16.12 Liquid Glass 2025-11-07 v 14.16.12
Liquid Glass 2025 11 07 v 14.16.02 Liquid Glass 2025-11-07 v 14.16.02
Liquid Glass 2025 11 07 v 14.15.48 Liquid Glass 2025-11-07 v 14.15.48
Liquid Glass 2025 11 07 v 14.15.34 Liquid Glass 2025-11-07 v 14.15.34
Liquid Glass 2025 11 07 v 14.15.21 Liquid Glass 2025-11-07 v 14.15.21
V galerii Apple ukazuje, jak aplikace v iOS 18 vypadaly dříve, a porovnává je s jejich současnou podobou v iOS 26. Vývojáři přecházejí například od klasických spodních navigačních lišt k minimalistickým ovládacím prvkům. Používají nové „Liquid Glass“ posuvníky, tlačítka a kontextová okna typu popover. Ukázky zahrnují aplikace pro iPhone, iPad, Apple Watch i Mac. Mezi vystavenými příklady jsou populární tituly jako Crumbl, Tide Guide, Lumy, Sky Guide, Linearity Curve, Photoroom, OmniFocus 4, CNN, či Lucid Motors. Apple na svém webu zdůrazňuje, že „Liquid Glass“ není jen o vzhledu, ale o přirozené interakci mezi uživatelem a rozhraním. Vizuální změny mají podporovat přehlednost, snížit vizuální zátěž a zároveň zvýraznit klíčové informace. Galerie s ukázkami je dostupná přímo na webu Apple Developer.

