Na iOS vychází mobilní verze frenetické střílečky My Friend Pedro

Měsíc po oznámení jsme se dočkali. Na App Storu přistála mobilní verze už takřka kultovní střílečky My Friend Pedro. Herní značka, která v roce 2019 sice nijak herní průmysl nezrevolucionizovala, dokázala však nabídnou šílenou zábavu v malých a intenzivních dávkách, se na malé obrazovky podívá vůbec poprvé. Nově vydané My Friend Pedro: Ripe for Revenge přitom nejde cestou pouhého portování už léty prověřené videohry, Namísto toho si na sebe vývojáři ze studia Deadtoast vzali úkol vytvořit herní zkušenost přímo na míru šitou na mobilní zařízení. To znamená nejen to, že se mobilní My Friend Pedro pochlubí intuitivním ovládáním, ale i to, že celá hra je rozdělena do kratších úrovní, většinu kterých dokážete dokončit třeba během čekání na autobus.

Ve hře najdete 37 takto speciálně vytvořených úrovní. Během jejich procházení pak budete spoléhat hlavně na schopnost zpomalit času a v takovém „bullet timu“ provádět šílené akrobatické kousky. Abyste dosáhli v každé z úrovní co nejvyššího skóre, budete muset na sebe triky a úspěšné střely šikovně řetězit. My Friend Pedro: Ripe for Revenge představuje další ze skvělých herních značek vydavatelství Devolver Digital, firma na telefony v minulosti vydala například GRIS nebo Minit. Jejich čerstvou novinku si můžete z App Storu stáhnout již nyní. Hra je zcela zdarma.