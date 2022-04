Apple stále pracuje na vlastním herním ovladači

Prakticky ihned poté, co Apple světu před pár lety představil vlastní mobilní herní službu na bázi předplatného, začali mnozí jablíčkáři spekulovat nad tím, zda by nedávalo smysl k němu představit i speciální herní ovladač, který v kombinaci s Apple produkty dostane herní zážitek na vyšší úroveň. Tyto spekulace následně potvrdila celá řada leakerů, dle kterých kalifornský gigant skutečně vlastní herní ovladač podobný gamepadům k Xboxu či PlayStationu chystá. V posledních měsících sice bylo v tomto směru takříkajíc ticho po pěšině, nyní se však zdá, že se ledy opět hnuly – byť trochu jiným směrem, než se kterým svět počítal.

Portál PatentlyApple si všiml toho, že si Apple před pár dny u amerických patentových úřadů zaregistroval nový patent pojednávající právě o herním ovladači. Nejedná se však typově o gamepad od Xboxů či PlayStationů, nýbrž o ovladač, který by se připnul k bokům iPhonu, potažmo by byl položen “pod něj” ve stylu klávesnice od notebooku. Díky tomu by se tak dalo na iPhonu a potažmo zřejmě i iPadu hrát jak ve stylu Nintenda Switch, tak i ve stylu notebooků a počítačů, což se zdá být velmi zajímavé. Patent je však zakreslen poměrně abstraktně, takže je otázkou, do jaké míry se jedná o sen Applu a do jaké míry o možnou realitu.

Jak už bývá u patentů zvykem, je třeba brát v potaz fakt, že jen hrstka z nich se nakonec stane realitou a proto nemá příliš smysl s realizací podobných herních ovladačů – alespoň prozatím – počítat. Pokud by nicméně podobné řešení Apple světu ukázal, mohlo by to oblibu jeho Apple Arcade dozajista povznést – tím spíš, když by se mu ovladač podařil vytvořit tak, že by nad konkurencí vynikal.