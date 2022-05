Víc než polovina sledujících Elona Muska na Twitteru jsou fake účty

O Elonu Muskovi se v poslední době hovoří zejména v souvislosti s jeho koupí sociální sítě Twitter, čímž mnohé uživatele solidně překvapil. Pravdou sice je, že si Musk tuto síť v posledních letech velmi oblíbil, o čemž svědčí jak jeho aktivní tweetování, tak i počet jeho sledujících, avšak právě ten se podle nové analýzy jeví minimálně jako velmi diskutabilní.

Právě počet sledujících Elona Muska na Twitteru si vzala do hledáčku služba SparkToro, která se zaměřuje na audity v rámci nejrůznějších odvětví. A pokud čekáte, že audit Muskova Twitteru dopadl dobře vzhlede, k tomu, že velmi často hovoří o snaze potírat face účty a spamové roboty, jste na omylu. Vyplynulo z něj totiž to, že více než polovina sledujících Muska na Twitteru jsou pravděpodobně falešné profily. Řeč je konkrétně o 53,3 % účtů, což je opravdu šílené číslo.

Princip auditu je sice vcelku jednoduchý, na druhou stranu však poměrně komplexní. Je v něm totiž zkoumán vzorek 2000 náhodných účtů z posledních 100 000 účtů, které začaly Muska sledovat v poslední době a ty jsou následně podrobeny důkladnému srovnání více než 25 faktorů, kterými se vyznačují právě falešné účty či spamovací roboti. Jedná se tedy o poměrně důkladné síto, kterým jen tak něco nepropadne. Pokud tedy budeme brát výsledek jako realitu Muskova Twitteru, bude velmi zajímavé sledovat, co se s ním stane, že bude koupě sociální sítě tímto vizionářem schválena. Klidně by to totiž mohlo znamenat tvrdý direkt pro něj osobně.