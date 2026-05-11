Instagram provedl čistku! Tyto celebrity přišly o miliony sledujících přes noc

Na Instagramu se v posledních dnech děje něco, co spoustu lidí docela zaskočilo. Během jediné noci totiž platforma smazala miliony účtů, které označila jako neaktivní, spam nebo boty. A dopad? Ten je vidět hlavně u těch největších profilů.
Miliony pryč přes noc
Celá akce, kterou uživatelé rychle překřtili na „Great Purge of 2026“, proběhla na přelomu 6. a 7. května. Cíl byl poměrně jasný. Vyčistit platformu od neautentických účtů a zpřesnit čísla, na kterých stojí jak influenceři, tak inzerenti.
Zásah byl přitom opravdu masivní. Například Kylie Jenner přišla zhruba o 15 milionů sledujících, Ariana Grande ztratila kolem 7 milionů a Taylor Swift přibližně 5 milionů. Výrazné propady hlásí i BLACKPINK nebo BTS.
Meta: nic výjimečného
Společnost Meta celou situaci potvrdila, ale zároveň ji označila za rutinní proces. Podle ní šlo o standardní čištění, které má zajistit, že na platformě zůstanou jen skuteční a aktivní uživatelé. Tentokrát ale šlo o mnohem větší zásah než kdy dřív. Pomoci měla i pokročilá AI, která dokázala identifikovat účty napojené na služby pro umělé navyšování followerů nebo takzvané click farmy.
Na první pohled to může vypadat jako problém. Jenže ve skutečnosti to má i pozitivní stránku. Bot účty totiž nekomentují, nelajkují ani nesdílí. Jinými slovy, nijak nepřispívají k reálnému dosahu. Po jejich odstranění tak může mít profil sice menší čísla, ale zároveň výrazně vyšší podíl aktivních sledujících, což je dnes pro algoritmus klíčové.
Co to znamená pro běžné uživatele
Pokud jste si tedy všimli poklesu followerů, nejspíš nejde o nic osobního. Instagram tím jen „narovnal“ realitu. Platforma navíc doporučuje zkontrolovat stav účtu, odpojit podezřelé aplikace třetích stran a zaměřit se na vlastní obsah. Celá situace vlastně jen potvrzuje něco, co se dlouho říká. Počet sledujících byl vždy spíš číslo na oko. Skutečnou hodnotu má to, kolik lidí s vaším obsahem opravdu interaguje.