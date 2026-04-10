Instagram konečně umožní úpravu komentářů, má to ale jeden háček

Kolikrát se vám stalo, že jste na Instagramu něco napsali, odeslali a hned viděli překlep nebo úplně jiný význam, než jste chtěli? Až doteď uživatelům nezbývalo nic jiného, než komentář smazat a napsat znovu. To se ale konečně změní.
Platforma Instagram nově umožňuje upravovat komentáře, a to až 15 minut po jejich zveřejnění. Funkce je dostupná přímo v rozhraní komentáře, kde se po jeho odeslání objeví nová možnost „Edit“. Oprava tak probíhá rychle a bez nutnosti celý komentář mazat, což je přesně ten typ drobnosti, která ve výsledku šetří spoustu zbytečných kroků.
Je trochu překvapivé, že tahle funkce přichází až teď. Instagram už dlouhé roky umožňuje upravovat samotné příspěvky, ale komentáře zůstávaly beze změny. V praxi to často vedlo k tomu, že vlákna pod příspěvky byla plná smazaných a znovu napsaných reakcí, což nepůsobilo úplně přehledně. Teď se to konečně sjednocuje a chování platformy dává větší smysl.
Má to ale i svoje omezení. Úpravy jsou možné jen v krátkém časovém okně 15 minut, takže nejde o nástroj pro zpětné „přepisování historie“. Instagram tím evidentně balancuje mezi komfortem uživatele a snahou zachovat důvěryhodnost diskuzí. Upravené komentáře jsou navíc označené malým šedým štítkem „edited“, takže je na první pohled jasné, že došlo ke změně. Co ale chybí, je možnost zobrazit původní verzi komentáře, což některé uživatele může mrzet, zejména v kontextu veřejných debat. V době psaní tohoto článku nebyla možnost úpravy komentářů v aplikaci Instagram pro iOS k dispozici.