Placený Instagram Premium se blíží! Jaké funkce nabídne a kolik bude stát?

Světu vládnou Premium verze oblíbených služeb a sítí a jak se zdá, ani Meta nechce být v tomto směru absolutně pozadu. V posledních dnech totiž začala testovat Premium verzi Instagramu, která by měla uživatelům v budoucnu přinést nálož funkcí, ke kterým se neplatící uživatelé nedostanou. V tuto chvíli je test dostupný například na Filipínách, v Japonsku a Mexiku, a stojí kolem dvou dolarů měsíčně, tedy asi kolem 43 Kč.
Co se pak týče funkcí schovaných za předplatné, nejvíc pozornosti budí možnost prohlížet si Stories tajně – tedy tak, aby autor příspěvku nevěděl, že jste jeho obsah viděli. Přispěvatelům pak zase novinka umožňuje sledovat, kolik lidí si příspěvek prohlédlo opakovaně, a rozšiřuje možnosti cílení publik, takže můžete tvořit skupiny nad rámec klasických sledujících nebo Close Friends. Story lze také prodloužit nad standardních 24 hodin a seznamy diváků lze filtrovat podle konkrétních účtů. Ve výsledku se tedy jedná o relativně zajímavé funkce, které by si mohly najít k mnoha uživatelům cestu.
Jak však zaznělo výše, Meta zatím testuje Instagram Plus jen v omezené míře v několika státe a není absolutně jasné, kdy a jak bude služba dostupná ve zbytku světa. Zároveň samozřejmě platí, že se funkce mohou ještě měnit a jejich finální výčet tedy může být trochu jiný. Totéž pak samozřejmě platí i o ceně, která se pravděpodobně ještě změní, byť vzhledem k množství služeb by se klidně finálně mohla pohybovat docela nízko. Už teď je ale jasné, že Meta zkouší, jak udělat z Instagramu něco víc než jen běžnou sociální síť a zároveň nabídnout placenou vrstvu pro ty, kdo chtějí mít nad svými Stories větší kontrolu a přehled. A co vy, šli byste do podobného předplatného?