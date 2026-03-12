Apple má nový Instagram

Apple rozšiřuje své působení na sociálních sítích. Vedle stávajících profilů totiž před pár hodinami spustil další účet na Instagramu, který nese název Hello Apple a podle popisku má sloužit jako místo, kde bude firma sdílet novinky ze zákulisí, příběhy spojené s jejími produkty i marketingový obsah. Velký důraz má být kladen také na komunitu tvůrců, kteří využívají zařízení Applu ke své práci či tvorbě.
Apple zároveň naznačuje, že účet nabídne i pohledy do zákulisí společnosti. Fanoušci se tak mohou čas od času dočkat obsahu, který běžně na oficiálních kanálech firmy nevídají. Bio nového účtu přitom vystihuje jeho filozofii poměrně jednoduše: „Our stories, and yours.“ Jinými slovy chce Apple ukazovat nejen vlastní projekty, ale i to, jak jeho produkty inspirují kreativitu v každodenním životě.
První příspěvky už se na účtu objevily. Naleznete mezi nimi například krátké uvítací video s jednoduchým „Hello“ nebo příspěvek sdílející dopis generálního ředitele Tim Cook nazvaný „50 Years of Thinking Different“. Ten připomíná blížící se velké výročí firmy, protože Apple letos 1. dubna oslaví 50 let od svého založení. Další příspěvky pak zmiňují například nový MacBook Neo nebo to, že služba Apple TV se ve Spojených státech stala exkluzivním místem pro sledování závodů Formula 1.
Poměrně zajímavé je pak to, že Apple už na Instagramu provozuje celou řadu tematických účtů. Patří mezi ně například Apple Music, Apple News, Apple Books, Apple TV+ nebo Apple Fitness+. Celkově tak jde o další krok, kterým se Apple snaží posílit svou přítomnost na sociálních sítích a oslovit širší publikum. Hlavní instagramový účet firmy má dnes už více než 36 milionů sledujících a nový profil Hello Apple si podle všeho rychle získává další tisíce fanoušků.