Facebook, Instagram i WhatsApp bude za předplatné!

Meta se zřejmě chystá udělat další výrazný krok směrem k placeným funkcím. Podle informací, které firma poskytla serveru TechCrunch, totiž začne brzy testovat prémiová předplatná napříč Facebookem, Instagramem i WhatsAppem. Základ má přitom zůstat zdarma, placené tarify ale nabídnou rozšířené funkce zaměřené na kreativitu, produktivitu a také pokročilejší práci s umělou inteligencí.

Každá aplikace má mít vlastní balík prémiových funkcí a Meta zatím otevřeně přiznává, že si jednotlivé kombinace chce teprve „osahat“. Jinými slovy se bude experimentovat a hledat to, za co jsou uživatelé skutečně ochotni platit. Cílem má být větší kontrola nad tím, jak lidé sdílí obsah a komunikují, aniž by byla narušena základní zkušenost běžných uživatelů. U Instagramu se například mluví o možnosti vytvářet neomezené seznamy publika, sledovat, kdo vás nesleduje zpět, nebo si anonymně prohlížet Stories. Podobně laděné funkce by se pak měly objevit i na Facebooku a WhatsAppu, byť v trochu jiné podobě odpovídající charakteru jednotlivých platforem.

Důležitou roli má sehrát také umělá inteligence. Meta plánuje do předplatných zapojit AI agenta Manus, kterého nedávno koupila údajně za zhruba 2 miliardy dolarů. Pro firmy zůstane Manus k dispozici formou samostatného předplatného, běžní uživatelé se s ním ale mají setkat právě v rámci placených funkcí sociálních sítí. Další oblastí, kde Meta vidí potenciál, je AI video. Funkce Vibes, zaměřená hlavně na tvůrce a firmy a spojená mimo jiné s ověřením účtů a prioritní podporou, byla dosud zdarma. Nově se má přesunout do modelu freemium, kdy základ zůstane volně dostupný, ale plný potenciál a vyšší limity tvorby videí si uživatelé odemknou až s předplatným.

Meta přitom nejde úplně neznámou cestou. Placené tarify už úspěšně zavedl například X nebo Snapchat, jehož Snapchat+ má dnes kolem 16 milionů předplatitelů při ceně 3,99 dolaru měsíčně. Zda se podobný model uchytí i u Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, ukážou až následující měsíce.

