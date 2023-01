Netflix vám dá za sdílení účtu pokutu!

Časy bezhlavého sdílení hesel od účtů k Netflixu jsou takřka u konce. Tento streamovací gigant totiž nedávno oznámil, že nejpozději od konce března zavede poplatek za sdílení účtů mimo jedno domácnost. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že pokud budete s někým, s kým nepobýváte ve společné domácnosti, sdílet účet k této streamovací platformě, vysloužíte si od Netflixu pomyslnou měsíční pokutu, jejímž zaplacením si možnost sdílení opět „odemknete“.

Netflix testoval poplatky za sdílení účtu dlouhé měsíce převážně v Latinské Americe s tím, že měsíční poplatky za sdílení účtu se tam pohybovaly mezi 6 až 7 dolary, tedy v přepočtu asi 130 až 150 Kč. Na první pohled se sice jedná o poměrně vysoké částky, je však potřeba vzít v potaz dvě důležité věci. Tou první je fakt, že aby dávalo sdílení smysl, je třeba využívat minimálně předplatné Standard stojící 259 Kč, popřípadě Premium za 319 Kč a tou druhou pak to, že cena může být samozřejmě upravena v závislosti na daném trhu a klidně se tedy může stát, že bude pro Českou republiku nižší než proklamovaných 130 až 150 Kč. I kdyby však byla cena 150 Kč, v případě Premium účtu při jeho plném využití se to uživatelům ve výsledku vyplatí, jelikož by „na hlavu“ připadalo 192 Kč (budeme-li počítat základní částku 319 Kč + 3x 150 Kč). V takovém případě by se tedy uživatelé při nejvyšším tarifu zahrnujícím 4K přehrávání, stahování pořadů do offline přehrávání na všech účtech a tak podobně dostali na částku nižší než kterou by zaplatili za Basic tarif s rozlišením HD. A jen pro zajímavost, sdílet účet se i s poplatkem vyplatí (respektive by se vyplatilo při poplatku 150 Kč za sdílení) uživatelům využívajícím Standard, jelikož při použití rovnice výše (tedy (259 + 150)/2) se dostanete na částku 205 Kč.

Jak bude Netflix polohu uživatele a potažmo sdílení účtu přesně prověřovat není v tuto chvíli zcela jasné, jelikož jsou k dispozici jen relativně mlhavé informace o tom, že chce nasadit systém kombinující kontrolu IP adres, polohy a zasílání kódů, které bude třeba do aplikace po uplynutí určité doby vepsat. V tomto směru tedy bude lepší počkat až na samotné spuštění poplatků za sdílení, než bude možné odpovědět na veškeré otázky týkající se například přejezdů z bydlišť na chaty, sledování například na vysokoškolských kolejích či internátech, zatímco rodiče sledují Netflix doma a tak podobně. Nechme se proto překvapit, co přinesou nadcházející měsíce a modleme se, ať nejsou podmínky natolik striktní, že by bylo zaříznuto i občasné sledování mimo domov.