Podvodník získal přístup k tisícům iCloudových účtů. Kradl nahé fotografie a videa žen

Hao Kuo Chi z Los Angeles byl tento týden uznán vinným z nezákonného vniknutí do doslova tisícovek iCloudových účtů. Cílem jeho konání bylo získat nahé fotografie žen. Hao Kuo Chi svou vinu uznal a bude čelit odpovídajícímu trestu.

Za celou dobu jeho činnosti se zmíněnému pachateli podařilo nashromáždit neuvěřitelných více než 620 tisíc fotografií a videí. Přístup k daným účtům získal pachatel převážně tak, že se vydával za pracovníka zákaznické podpory společnosti Apple. Svým obětem rozesílal Hao Kuo Chi podvodné e-mailové zprávy, s jejichž pomocí se mu podařilo řadu oslovených uživatelek přesvědčit k tomu, aby mu poskytly přihlašovací údaje ke svým Apple ID účtům. Pachatel nemusel žádným způsobem prolamovat zabezpečovací systém k daným účtům. Přístup mu poskytly samy oběti na základě dobře zvládnutého sociálního inženýrství a phishingových praktik.

Pachateli se podařilo získat fotografie a videa minimálně od 360 obětí ze Spojených států. Ve většině případů se jednalo o mladé ženy. Některé z těchto žen se staly oběťmi na základě žádostí od lidí, se kterými se Chi setkal online v rámci služby s názvem „iCloudRipper4You“. Jedná se o nelegální službu, která nabízí vloupání do iCloudových účtů a odcizení fotografií a videí. Poté, co Chi obdržel žádost, týkající se konkrétního iCloudového účtu, odeslal po nějaké době žadateli odkaz na Dropbox. Chi svou činnost provozoval ze dvou Gmailových adres, přičemž jeden z těchto účtů nesl název „applebackupicloud“ a druhý „backupagenticloud“. Na těchto účtech FBI odhalila více než půl milionu e-mailových zpráv, které obsahovaly téměř 4700 údajů k iClodovým účtům včetně hesel. K odhalení pachatelových podvodů došlo poté, co se mu podařilo hacknout iCloudový účet nejmenované veřejné osobnosti, a choulostivé fotografie z toho účtu se objevily na pornografických stránkách. FBI zahájila vyšetřování, na jehož základě zjistila, že k přihlášení k iCloudovému účtu oběti došlo z místa Chiova bydliště. Hao Kuo Chi se ke svým činům přiznal, a nyní mu za každé z obvinění hrozí až pět let odnětí svobody.