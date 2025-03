Jak přenést vaše nákupy z App Store z jednoho Apple účtu na druhý

Zejména v minulosti bylo na Apple zařízeních docela běžnou praktikou mít dva samostatné účty, přičemž jedním byl člověk přihlášen v iCloudu a druhým pak v rámci zařízení pro digitální nákupy aplikací a tak podobně. Jak Apple své systémy a vše kolem nich zjednodušoval a sjednocoval, tento zvyk mnoha uživatelů se pozvolna vytrácel, avšak stále se najdou tací, kteří dva účty k Apple zařízení z nějakého důvodu využívají, což mohlo být ve chvíli, kdy se rozhodnou pro přejití jen na jeden docela problém. Toho si však byl naštěstí evidentně vědom i samotný Apple a tak se nedávno rozhodl umožnit přesun digitálních nákupů z jednoho účtu na druhý. A poté, co byla tato možnost zprvu přístupná jen pro USA, ji nyní rozšířil i na Evropskou unii a Velkou Británii. Jak na to? To vám prozradí oficiální návod přímo od Applu.

Kdo může přenést nákupy

Můžete si přenést aplikace, hudbu a další obsah, které jste si zakoupili od společnosti Apple na sekundárním účtu Apple, na primární účet Apple. Sekundární účet Apple může být účet, který používáte pouze k nákupům. Budete potřebovat primární e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a heslo pro oba účty. Žádný z účtů by neměl být sdílen s nikým jiným. Přečtěte si další informace o přenosu nákupů mezi účty.

V době přenosu bude účet Apple přihlášený k používání s iCloudem a většině funkcí na vašem iPhonu nebo iPadu označován jako primární účet Apple.

V době přenosu bude účet Apple přihlášený jen pro použití s Médii a nákupy označován jako sekundární účet Apple.

Co dělat před přenosem nákupů

Ujistěte se, že jste na svém iPhonu nebo iPadu přihlášení pomocí dvou různých účtů. V Nastavení klepněte na své jméno. Pokud máte pro nákupy přihlášený jiný účet, uvidíte v části Média a nákupy jiný účet Apple. Pokud tady jiný účet Apple nevidíte, klepněte na možnost Média a nákupy a pak na Odhlásit se. Po odhlášení klepněte na Média a nákupy a výběrem možnosti „Nejste [vaše jméno]?“ se přihlaste k jinému účtu Apple.

Ujistěte se, že sekundární účet Apple není členem skupiny Rodinného sdílení. Přečtěte si, jak Rodinné sdílení opustit. Nákupy můžete zmigrovat, i když jste svůj sekundární účet dříve označili jako jiný účet Apple na sdílení nákupů pro váš primární účet v Rodinném sdílení.

Zapněte dvoufaktorové ověřování pro oba účty.

Ověřte, že jsou oba účty pro nákupy nastaveny na stejnou zemi a oblast.

Utraťte zbývající zůstatek na sekundárním účtu Apple. Pokud si nejste jistí, zda máte zůstatek účtu Apple, zkontrolujte to.

Počkejte na dokončení výpůjček nebo předobjednávek na sekundárním účtu Apple. Předobjednávku můžete zrušit

V Jižní Koreji a kontinentální Číně budete možná muset až 15 dní počkat, než se všechny nákupy uskutečněné pomocí zůstatku na účtu Apple úplně zpracují.

Mějte po ruce nastavený způsob platby. Abyste mohli přenést nákupy, budete muset ověřit způsob platby ze sekundárního účtu Apple. Sekundární účet navíc nesmí mít žádné problémy s evidovaným způsobem platby. Přečtěte si, jak zobrazit nebo změnit způsoby platby pro nákupy v účtu Apple.

Aktualizujte iPhone nebo iPad na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

Přenos nákupů z jednoho účtu Apple do jiného účtu Apple