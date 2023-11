Google začne příští týden mazat ve velkém uživatelské účty! Nejste také v ohrožení?

Google chystá na příští týden start velké čistky uživatelských účtů. Už na začátku letošního roku totiž informoval na svém blogu o tom, že od začátku prosince 2023 začne mazat uživatelské účty ke Gmailu, Fotkám či Disku v případě, že na nich nezaznamenal nejméně po dobu dvou let žádnou aktivitu.

Ze strany Googlu se jedná o snahu zvýšit uživatelskou bezpečnost napříč jeho službami a produkty. To proto, že roky nepoužívané uživatelské účty jsou pro hackery podstatně snažším cílem než účty aktivně využívané, jelikož je u nich mnohem vyšší pravděpodobnost toho, že u nich v minulosti uniklo heslo, které následně jejich uživatel nezměnil. Pro Google je tedy smysluplnější takové účty smazat, než jejich majitele vystavovat potenciálnímu riziku – tím spíš, když dané účty evidentně nepotřebují ke svému životu.

Přestože je pravděpodobnost toho, že by někdo dva a více let nepoužívaný Google účet po jeho smazání přeci jen postrádal, velmi nízká, Google se snaží jejich majitelé kontaktovat, jak je to jen možné. Informace o smazání tedy několikrát zašle jak na samotný nevyužívaný účet, tak i na maily přidružené k němu, aby se zvýšila šance na to, že se informace o smazání dostanou přesně tam, kam je třeba. A jak se proti smazání bránit? Naprosto jednoduše. Stačí, když uděláte jakoukoliv činnost na účtu Googlu – tedy jinými slovy stačí například něco vyhledat po Google, ve kterém jste přihlášení a tak podobně.