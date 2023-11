Google odevzdává Applu více než třetinu svých příjmů ze Safari na iPhonech

Apple si od Googlu nebere jen miliardy dolarů ročně za to, že nechává jeho vyhledávač nastavený coby výchozí v Safari na iPhonech, ale jak se nyní ukázalo, obrovské peníze od něj kasíruje i za to, že je přes Google ve Safari něco vyhledáváno. Že se vám to zdá skoro až neuvěřitelné? Taky, že je. A možná právě proto držely obě společnosti toto tajemství pod pokličkou, kterou však nyní čím dál tím více odklopuje antimonopolní soud v USA řešící podnikání Googlu.

Soud se mimo jiné zabývá právě spoluprací Googlu s Applem, díky čemuž se svět o tomto partnerství dozvídá čím dál tím víc zajímavých detailů. Minulý měsíc tak byly například potvrzeny zprávy o výše zmíněném poplatku za setrvání Googlu coby výchozího vyhledávače v Safari na iPhonech, což jej ročně stojí 18 až 20 miliard. Před pár hodinami pak vyplula na povrch další neuvěřitelná skutečnost. Apple si podle jednoho z důvěryhodných svědků bere od Googlu 36 % z příjmů vygenerovaných přes vyhledávání Safari například reklamami a tak podobně. Bez jakékoliv nadsázky se tedy dá říci, že je Google pro Apple naprostý zlatý důl a je do jisté míry zarážející, že na tyto podmínky Google vůbec přistoupil. Přeci jen, peníze, o které přichází, jsou obrovské.

Pokud by Google antimonopolní soud prohrál a bylo mu tedy nařízeno veškeré podobné spolupráce a dohody ukončit, znamenalo by to pro něj nemalý odliv uživatelů. Pro Apple by to zase znamenalo náhlé zastavení přílivu peněz, pro které se vlastně ani nemusí jakkoliv namáhat, což je pro něj jedině dobře. Podle nezávislých zahraničních pozorovatelů by nicméně byla tato peněžní stopka dost možná impulzem k tomu, aby Apple konečně dokončil vlastní vyhledávač, kterým by v Safari nahradil právě Google. Práce na tomto řešení ostatně probíhají již dlouhé roky, avšak vzhledem k tomu, že Apple nic nenutí k dokončení, nejsou prioritizovány. Nikdo totiž ve výsledku neví, zda bude dané řešení vůbec někdy potřeba. Zda bude či nebude by nicméně měly ukázat už následující měsíce.