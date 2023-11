Google chce, aby EU zahrnula Apple mezi Gatekeepers a otevřela iMessage pro ostatní platformy!

Přesto, že jsme se měli již zhruba před měsícem dozvědět, zda iMessage spadá pod zákon o digitálních trzích v EU a Apple označí za takzvaného Gatekeepera, EU stále nedospěla k výsledku svého zkoumání. Nyní, jak se zdá, navíc do toho, o co usiluje Apple, hází vidle Google. Ten totiž poslal regulačním orgánům v EU dopis, v němž tvrdí, že iMessage by měla být považována za takzvanou základní službu Applu a společnost tak musí spadat do skupiny označované jako Gatekeepers.

Hlavní věcí, o kterou se hraje, je fakt, že pokud se stanete jako firma „strážcem“, pak podle DMA musíte mimo jiné povolit ostatním platformám komunikovat s vaši platformou a taktéž vaši platformu nijak nezvýhodňovat oproti ostatním platformám. Co se Applu týká, hrozí mu, že se strážcem stane kvůli platformě iMessage a pokud by se tak skutečně stalo, znamenalo by to, že bude muset umožnit, aby uživatelé jiných platforem mohli komunikovat s uživateli iMessage a neopak.

Apple letos argumentoval tím, že iMessage nespadá do této kategorie, protože službu v EU používá méně než 45 milionů aktivních uživatelů. To nyní regulátoři vyšetřují a zkoumají, zda tomu tak skutečně je a zda má být Apple zařazen mezi strážce, tedy Gatekeeprs. O to, aby Apple byl zahrnut usiluje kromě Google také Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica a Orange, tedy všichni čtyři největší Evropští operátoři. Pokud by se totiž týkalo nařízení EU i Applu, musel by nabídnout možnost fungovat i se službami těchto operátorů a dalších aplikací. EU se nakonec shodla na tom, že nechá regulačnímu úřadu čas do konce února, kdy má padnout finální rozhodnutí, zda se z Applu stane Gatekeeper a zda musí svoji platformu iMessage otevřít dalším službám.

Příklady toho, co již „strážci“ nesmí:

zacházet s vlastními službami a produkty příznivěji než s podobnými službami či produkty nabízenými na jejich platformě třetími stranami

bránit spotřebitelům v propojení s podniky mimo platformu „strážce“

bránit uživatelům, pokud budou chtít odinstalovat jakýkoli předinstalovaný software nebo aplikaci

sledovat koncové uživatele mimo hlavní službu platformy „strážce“ pro účely cílené reklamy, aniž by byl udělen účinný souhlas

Co to znamená pro „strážce“?