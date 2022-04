Netflix brzy nabídne na mobilech vychvalovanou RPG hru Moonlighter

Jen pár dní po tom, co jsme vás informovali o tom, že se v aplikaci streamovacího giganta Netflixu brzy dočkáte hry na motivy populární karetní hry Výbušná koťátka, přichází od herní divize společnosti další překvapivé oznámení. Doteď jste si v aplikaci Netflixu mohli zahrát hry, které nemůžete sehnat nikde jinde. To se ovšem nyní mění s oznámením přidání akčního RPG Moonlighter. To si můžete zahrát i na všech velkých platformách. Společně s přidáním do herního katalogu Netflixu si už ovšem nebudete moci Moonlightera stáhnout klasickým způsobem z App Storu. Odstranění hry z mobilních obchodů proběhlo již v únoru, kdy vývojáři z 11 bit Studios oznámili jen to, že si zvolili rozdílný způsob distribuce.

Moonlighter spojuje hratelnost klasických RPG ve stylu série The Legends of Zelda s originálním managementem vlastního obchůdku. V praxi tak prozkoumáváte potemnělé kobky a po návratu do městečka prodáváte věci, co jste našli, v malém bazárku. Ceny si určujete sami, takže musíte používat hlavu i u obchodnické části hry.

Netflix se nedávno podělil o skutečnost, že mu v posledním čtvrtletí ubylo množství předplatitelů. Současná snaha rozšířit katalog mobilních her tak může představovat pokus, jak nalákat nové uživatele. Jeho katalog ovšem zatím nepředstavuje moc velkou konkurenci pro ostatní podobné služby. Apple Arcade například nabízí přes dvě stě různých titulů, zatímco Netflix jich dokáže nabídnout jen něco kolem dvacítky.