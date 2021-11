Netflix přidává do své nabídky hry. Dostupné jsou i v Česku

3. listopadu přidává Netflix do své nabídky pět her, které si mohou stávající předplatitelé zahrát buď na mobilních telefonech nebo na tabletech s operačním systémem Android. Mezi tyto hry patří například hry Stranger Things: 1984 nebo Stranger Things 3: The Game. Globálním uvedením her startuje další etapa zábavní služby Netflix. Na novém obsahu bude Netflix dále pracovat, zlepšovat ho a rozvíjet jej.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Na profilu každého předplatitele Netflixu se na mobilních telefonech nebo tabletech, které běží na Androidu, během středy 3. listopadu objeví nová záložka s nabídkou her. Globálně se jich uvádí celkem pět, lokalizované do češtiny budou zatím dvě z nich. Pokud si však uživatel svůj profil nastaví v angličtině, hrát je bude moct všechny, jen bez titulků.

Netflix globálně uvádí následující hry:

Stranger Things: 1984 (dostupné také v češtině)

Stranger Things: The Game (dostupné také v češtině)

Card Blast

Shooting Hoops

Teeter Up

V tuhle chvíli jsou hry dostupné jen na zařízeních s operačním systémem Android, brzy se však Netflix chystá nabídku rozšířit i o iOS. Všechny hry jsou přístupné dětem od 12 let, nebudou tedy součástí dětských profilů.

Mike Verdu, viceprezident pro vývoj her v Netflixu, k tématu připravil blogpost, kde shrnuje veškeré potřebné informace:

„Baví nás hry všeho druhu – fyzické (Zem je láva), logické (The Circle) nebo třeba Hra na oliheň. A taky rádi bavíme naše členy. Proto jsme se nemohli dočkat, až světu představíme Hry Netflix. Ode dneška si naši členové ze všech koutů světa můžou zahrát pět mobilních her: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Hra, Shooting Hoops, Card Blast a Teeter Up. Ať už hledáte hru, kterou si zkrátíte dlouhou chvíli, nebo se chcete nechat ještě víc vtáhnout do svého oblíbeného příběhu, v herním katalogu bude určitě z čeho vybírat. Hry budeme přidávat postupně, ale chceme, abyste u toho s námi byli od začátku.“

Jediné, co potřebujete, je Netflix předplatné – díky němu můžete rovnou zapomenout na reklamy, dodatečné poplatky nebo nákupy v aplikaci. (Ať už si Demogorgon říká, co chce.)

Na zařízeních s Androidem už jsou naše mobilní hry k mání. Po přihlášení k profilu Netflix:

Na mobilních telefonech s Androidem uvidí členové herní řádek a záložku, kde se dá stáhnout hra, kterou si chtějí zahrát. Na tabletech s Androidem uvidí členové herní řádek nebo si budou moct vybrat hru podle kategorie z rolovací nabídky.Na zařízeních s operačním systémem iOS budou hry dostupné už brzy.

Naše mobilní hry jsou k dispozici ve spoustě jazyků, ve kterých nabízíme naši službu, takže budou automaticky nastavené podle předvoleb ve vašem Netflix profilu. A kdyby nebyla k dispozici čeština, můžete je hrát v angličtině.

Členové budou moct hrát na různých mobilních zařízeních pod stejným účtem. A pokud vyčerpáte limit zařízení, dáme vám to vědět, abyste se mohli odhlásit na těch, která zrovna nepoužíváte, nebo abyste je mohli na dálku deaktivovat přes Netflix.com a hrát nerušeně dál.

Víme, že pro rodiče, opatrovníky a zástupce je bezpečnost jejich dětí v naší službě opravdu důležitá. Proto nejsou hry k dispozici v dětských profilech. Pokud máte přístup k profilům pro dospělé chráněný PINem, bude ten samý PIN nutné zadat při přihlašování k Netflixu, když si na zařízení budete chtít zahrát hru. Některé mobilní hry budou vyžadovat připojení k internetu, ale jiné půjde hrát offline, abyste na dlouhých cestách a všude tam, kde je slabá wifina, neseděli jenom tak s rukama v klíně

Stejně jako u našich seriálů, filmů a speciálů platí, že chceme vytvářet hry, které si pořádně užijí všichni začátečníci i experti, co paří už odmalička. A to teprve začínáme! Těšíme se, až se v nejbližších měsících náš herní svět rozroste a nabídne vám ještě víc dobré zábavy.