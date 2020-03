Netflix kvůli koronaviru pozastavil produkci svých pořadů

Společnost Netflix zastavila produkci veškeré své původní tvorby, tedy jak seriálů, tak i připravovaných filmů. Jedná se o opatření, které souvisí s aktuálně probíhající pandemií nového typu koronaviru. Produkce pořadů ve Spojených státech a Kanadě byla pozastavena (prozatím) na dva týdny na základě pokynů a omezení ze strany vlády. Zástupci Netflixu tuto zprávu potvrdili pro magazín The Verge.

Mezi pořady, jejichž produkce dostala dočasnou stopku, patří další řada Stranger Things, Zaklínače, Grace and Frankie, Sex/Life nebo třeba snímek The Prom Ryana Murphyho. Netflix není jedinou společností, která se ve světle aktuálních událostí musela uchýlit k takovémuto kroku. Podobné prohlášení vydala například také společnost Disney. Její zástupci včera pro web The Verge potvrdili, že dočasně pozastavují produkci všech svých pořadů, a to z důvodu obav o zdraví a bezpečí veřejnosti. Disney se rozhodl natáčení svých pořadů přerušit i přesto, že v žádném z jejich týmů zatím u nikoho nebyla potvrzena nákaza COVID-19. Disney bude podle slov svých zástupců situaci průběžně vyhodnocovat a chce se k natáčení vrátit co nejdříve. Není jasné, do jaké míry současná pauza ovlivní to, kdy se pořady dostanou k divákům. Dopady tohoto rozhodnutí zatím nelze dostatečně odhadnout ani v případě společnosti Netflix.

Velká filmová studia, jako je Sony Pictures, Paramount, Universal nebo Warner Bros. neoznámila v době psaní tohoto článku žádné výrazné kroky, související s koronavirovou pandemií. Výjimku tvoří životopis Elvise Presleyho, jehož natáčení dostalo stopku poté, co byl herec Tom Hanks pozitivně testován na koronavirus.

Zdroj: The Verge, Independent