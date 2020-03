Apple zastavil natáčení 2. série The Morning Show. Důvodem je koronavirus

Mezi největší tahouny jablečné streamovací služby Apple TV+ patří bezesporu seriály See a The Morning Show. Většině z nás bylo po zhlédnutí prvních sérií jasné, že si od Applu vyslouží také série druhé, což kalifornský gigant zanedlouho potvrdil. Práce na produkci a natáčení druhých sérií byly v plném proudu, až doteď. Kvůli koronaviru bylo pozastaveno například natáčení druhé série pořadu The Morning Show – a vypadá to, že se pozastavení natáčení již brzy dotkne i dalších pořadů.

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak The Morning Show patří mezi nejoblíbenější pořady z Apple TV+. Druhé série se měli příznivci dočkat již na konci tohoto roku, avšak studio Media Res, které za tímto oblíbeným pořadem stojí, se rozhodlo produkci kvůli koronaviru pozastavit. Michael Ellenberg, výkonný ředitel společnosti Media Res, uvedl: „S našimi partnery v Applu jsme se shodli na tom, že by bylo rozumné si vzít dvoutýdenní přestávku. Lépe tak zhodnotíme situaci a zajistíme bezpečnost neuvěřitelných lidí, kteří se na této show podílejí.“ Pandemie koronaviru nezpůsobila problémy jen v natáčení tohoto oblíbeného seriálu. Má na svědomí celkový výrazný propad akcií Applu a dalších světových společností, společně s dodavatelskými problémy. Apple všem svým zaměstnancům doporučil, aby tento týden pracovali z domova, pokud jim to samozřejmě okolnosti dovolí.

Kromě toho byl Apple donucen také zredukovat počet sezení Today at Apple a Genius Bar. V určitých městech došlo dokonce ke kompletnímu zavření Apple Storů – například v Itálii. Zde je pandemie koronaviru nejhorší v celé Evropě a jablečná společnost se alespoň tímto způsobem rozhodla podpořit snížení shlukování vícero lidí na jednom místě. Příznivci Applu jinak stále čekají na oficiální prohlášení, které se bude týkat jablečné konference WWDC, na níž jsme se měli dočkat představení iPhonu 9 a dalších skvělých produktů. Je víceméně jasné, že se letošní WWDC konat nebude, ale Apple prozatím nevydal oficiální prohlášení. Jakmile tak ale kalifornský gigant učiní, tak se to u nás dozvíte jako první.