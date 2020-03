Mračna nad WWDC se stahují, svou vývojářskou konferenci už zrušil i Microsoft

Jedním z nejpalčivějších témat posledních týdnů ve světě Applu je WWDC a jeho (ne)pořádání. Událost, na které Apple představoval celou řadu softwarových novinek v čele s novými operačními systémy, probíhala v minulých letech se železnou pravidelností v červnu. Pandemie koronaviru, která od začátku roku decimuje svět, však letošnímu ročníku WWDC velmi pravděpodobně zatne tipec. Oficiálního zrušení ze strany Applu jsme se sice zatím nedočkali, nicméně s ohledem na kroky jeho konkurenčních společností se zdá být odpískání WWDC otázkou posledních dní.

V posledních týdnech jsme se dočkali zrušení například konference F8 Facebooku, I/O Googlu, ale i herního veletrhu E3, přičemž společným jmenovatelem zrušení těchto akcí je právě koronavirus. Svou konferenci se pak dnes v noci rozhodl odpískat i Microsoft. Redmondský gigant měl svou akci Build naplánovanou na 19. až 21. květen do Seattlu s tím, že jako každý rok očekával účast tisíců vývojářů. Dnes v noci však Microsoft informoval vybrané novináře o tom, že fyzickou podobu konference kvůli obavám ze šíření koronaviru ruší a její obsah se přesune do virtuálního světa. Díky tomu tak vývojáři o chystaná témata nepřijdou – tedy alespoň o jejich jádro.

WWDC? Prakticky nulová šance

Jak již bylo zmíněno výše, oficiální stanovisko ke konání WWDC Apple zatím nevydal. Nicméně vzhledem k termínům zrušených konferencí jeho konkurence se zdá i zrušení WWDC jako hotová věc. Vždyť například Build by dělily od WWDC možná pouhé dva týdny, což je doba, za kterou se rozhodně pandemie koronaviru zastavit nepodaří. Pořádání konference v takové situaci by tedy bylo od Applu nanejvýš nezodpovědné a zcela určitě by si za tento krok vysloužil ostrou kritiku. Nezbývá tedy než doufat, že alternativa, kterou fyzickou WWDC pravděpodobně nahradí, bude velmi dobrá a pomůže jablíčkářům zapomenout na trpkou pachuť v ústech po zrušení fyzické varianty.