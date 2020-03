Apple pravděpodobně nebude moci pořádat WWDC, ani kdyby chtěl

V posledních týdnech se čím dál častěji spekuluje o zrušení letošní vývojářské konference WWDC, na které Apple tradičně představuje své nové operační systémy a další softwarové novinky. Přestože oficiální stanovisko kalifornský gigant světu zatím neposlal, je nekonání akce v podobě, na kterou jsme zvyklí z minulosti, již víceméně jasné. Dalším hřebíčkem do pomyslné rakve vývojářské konference je nový příkaz amerického ministerstva zdravotnictví ohledně zákazu hromadných akcí.

Od středy 11. března jsou v okrese Santa Clara zakázána veškeré akce či shromáždění nad 1000 účastníků. Důvodem zákazu je epidemie koronaviru, která se začíná v USA šířit rychlostí blesku. A jelikož je právě okres Santa Clara jedním z nejrizikovějších míst, rozhodli se zdravotníci k tomuto poměrně drsnému opatření. Podle oficiálního webu Santa Clary je sice zatím naplánováno “jen” na tři týdny, avšak úřady jej mohou záhy prodloužit o další týdny či dokonce na neurčito.

Proč o Santa Claře píšeme na webu o Applu? Hlavně proto, že v tomto okrese leží jak Palo Alto, tak Cupertino, San Jose a spoustu dalších měst, ve kterých Apple působí. Právě v San Jose navíc v předešlých letech zpravidla pořádal své WWDC a jelikož se nemohl tamní prostory vynachválit, měl dle zpráv z uplynulých týdnů do nich zavítat i letos. Kvůli zákazu shromažďování je však nyní pořádání akce prakticky vyloučeno – tedy alespoň na tomto místě.

Vzhledem k tomu, jak megalomanská akce WWDC každoročně je, musí Apple prostory pro ní rezervovat dlouhé měsíce dopředu. Pokud tedy nepočítal s tím, že budou prostory v Santa Claře ohroženy – což velmi pravděpodobně nepočítali, jelikož by s tím musel počítat před dobrým půl rokem -, je víceméně nereálné za zhruba dva měsíce zajistit dostačující prostory, ve kterých by bylo WWDC možné uspořádat. Do karet mu navíc nehraje ani fakt, že podobná opatření mohou být zavedena i v dalších částech USA (a velmi pravděpodobně zavedena budou), takže je zajištění jakéhokoliv prostoru vlastně jen poloviční výhrou.

V tuto chvíli se tak nabízí prakticky jediná možnost – pořádání WWDC on-line. Jeho úplné odpískání se totiž zdá vzhledem k důležitosti celé akce jako poměrně nepravděpodobné, byť vyloučit samozřejmě nelze. Ať už se Apple rozhodne jakkoliv, je v současnosti ve velmi nezáviděníhodné situaci, jejíž rozřešení mu zřejmě nedá pěkných pár dnů ještě spát.