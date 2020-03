Těžké rozhodování Applu: Pořádání WWDC může ohrozit vydání iOS 14

Měsíc březen si fanoušci Applu již řadu let nespojují jen s první Keynote daného roku, ale rovněž s oznámením přesného termínu vývojářské konference WWDC, na které Apple představuje nové verze svých operačních systémů. Letošní WWDC je však kvůli epidemii koronaviru, která dolehla na celý svět, v ohrožení. Z preventivních důvodů souvisejících se snahou šíření viru zastavit by jej totiž mohl kalifornský gigant zrušit, čímž by de facto jen navázal na ostatní technologické společnosti, které své jarní a letní konference ruší jako na běžícím páse. Vzhledem k možnému zrušení WWDC se logicky nabízí otázka, jak by to bylo s představením nových OS Applu a jejich pozdější implementací. Čím dál víc odborníků si však začíná v poslední době klást otázku zcela opačnou – tedy co bude s OS Applu, když WWDC proběhne?

Fotogalerie iPadOS 14 koncept 1 iPadOS 14 koncept 2 iPadOS 14 koncept 3 iPadOS 14 koncept 4 Vstoupit do galerie

Červnové vývojářské konference Applu lze bez jakýchkoliv obav již řadu let označovat za jedny z největších a nejsledovanějších akcí pro vývojáře, které se na světě konají. Rok co rok se jejich účastníci počítají na tisíce a semináře či diskuze, které v rámci WWDC probíhají, na vyšší desítky. Právě taková koncentrace lidí z celého světa je však při současných problémech s koronavirem velmi riziková – tím spíš, když inkubační doba nemoci není zrovna krátká a tudíž by se mohla za pět dní, co WWDC trvá, rozšířit mezi obrovské množství účastníků, kteří by ji následně nevědomky mohli přivézt domů. Není to však jen o vývojářích třetích stran. Obrovské problémy s nákazou by velmi pravděpodobně pocítil i samotný Apple. Vždyť na akci tradičně vysílá nepřeberné množství svých vývojářů a jiných důležitých inženýrů, kteří mají za úkol kromě prezentování různých novinek v softwarovém řešení Applu i pomáhat návštěvníkům s jejich problémy souvisejícími právě se softwary. Lidé, které Apple na WWDC vysílá jsou přitom z velké části zároveň ti, kteří pracují přes celé léto na nových operačních systémech.

Pokud by tedy Apple uspořádal, ohrozil by nejen vývojáře třetích stran, ale do značné míry i své lidi, což by se mohlo ve výsledku neblaze odrazit právě na jeho operačních systémech chystaných na podzim. Přesně na tuto skutečnost začíná v posledních dnech poukazovat čím dál více vývojářů s tím, že rizika spojená s pořádáním fyzické vývojářské konference jsou natolik velká, že nad nimi zkrátka Apple nemůže jen tak mávnout rukou, přestože by to zřejmě udělal velmi rád. Je totiž jasné, že zrušení WWDC s sebou přinese i určité problémy s implementací softwarových novinek Applu do softwarů třetích stran, jelikož vývojářům nebudou zkrátka tak precizně vysvětleny, jako by tomu bylo právě na WWDC při fyzických prezentacích. Ve výsledku tak Apple vlastně nevolí mezi správným rozhodnutím v podobě zrušení WWDC a špatným rozhodnutím v podobě jeho ponechání a tedy i vystavení jeho účastníků riziku koronaviru, ale spíš mezi špatným rozhodnutím (tedy zrušením WWDC a rizikem spojeným s nedokonalým přebráním nových funkcí vývojáři třetích stran) a ještě horším rozhodnutím (tedy ponecháním WWDC a vystavením riziku jak vývojáře 3. stran, tak i vlastní lidi a s tím související ohrožení chystaných OS). Jak tuto nezáviděníhodnou situaci rozřeší se oficiálně velmi pravděpodobně dozvíme už za několik málo hodin či dní.