Takto se Apple snaží eliminovat riziko nákazy koronavirem v Apple Storech

Jablečná společnost se proti koronaviru rozhodla bojovat po svém a kromě stávajících opatření, kam mimo jiné spadá také zvýšená hygiena zaměstnanců i zákazníků a omezení kapacity obchodů, přichází s novými nařízeními a doporučeními, které mají za cíl zpomalit šíření. Zatímco před pár dny se drtivá většina kancelářských pracovníků dočkala e-mailu, který jim navrhoval začít pracovat z domova a snížit kontakt s kolegy na minimum, nyní se pozornost obrací zpět k jablečným prodejnám, které budou v Itálii do odvolání uzavřené.

Pokud jste se těšili, že v Itálii vyrazíte na nákupy do Apple Storu, máme pro vás špatnou zprávu. Kvůli oficiálnímu vyhlášení pandemie ze strany WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, se jablečná společnost rozhodla do odvolání všechny prodejny neprodleně uzavřít. Rozhodnutí se tak týká všech 17 poboček, avšak není se čemu divit, jelikož italská vláda oznámila také uzavření všech obchodů, barů, restaurací a kaváren. Výjimkou jsou pochopitelně lékárny a potraviny, které budou v omezeném režimu fungovat nadále. Apple každopádně nechce nic riskovat a ač v posledních týdnech v zemi omezoval otevírací hodiny prodejen, nakonec se společnost uchýlila k tomuto ráznému kroku. Kdy přesně se Apple Story dočkají znovuotevření je zatím otázkou budoucnosti, ale lze očekávat, že opatření budou v platnosti minimálně několik týdnů. Jakákoliv online korespondence a objednávání z italských oficiálních stránek společnosti budou samozřejmě nadále možné.

Omezení se ale nevyhnula ani Apple Storům v dalších členských zemích, které sice nebyly tak vážně zasaženy nákazou, ale i tak v nich hrozí další šíření. V dohledné budoucnosti mohou tak zákazníci zapomenout například na možnost vyzkoušet si sluchátka AirPods nebo jablečné hodinky Apple Watch. Rozdíl je však v tom, že se jedná o doporučení zaměstnancům, kteří by tuto možnost neměli návštěvníkům obchodů vůbec nabízet. Pokud si ale zákazník specificky vyžádá a „vyhádá“, aby mu bylo umožněno zařízení si vyzkoušet, pracovníci s tím nic dělat nemohou. Ač se ale nejedná o definitivní zákaz, je pravděpodobné, že jen málokomu se bude chtít riskovat potenciální nakažení. Uvidíme, kam až situace zajde a jaká opatření nás v budoucnu ještě čekají, ale jisté je, že opasky se budou jen utahovat. Konec konců, již před několika dny společnost doporučila zaměstnancům necestovat do nejvíce zasažených oblastí a většinu komunikace omezit na telekonference a videohovory. Nejistá je také budoucnost WWDC 2020, které bude s největší pravděpodobností zrušeno či odloženo na dobu neurčitou.