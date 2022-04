Výbušná koťátka míří na Netflix jako mobilní hra a seriál

Streamovací gigant Netflix na konci minulého roku oznámil svůj vstup do světa mobilního gamingu. V aplikaci služby si nyní můžete zahrát množství různých videoher, přičemž jen pár z nich se nějak pojí s některou ze značek společnosti. Díky novému oznámení se ovšem poprvé v historii v herní nabídce Netflixu představí projekt vyvinutý exkluzivně pro takovou příležitost. A mnohým z vás jistě přijde povědomý. Jde totiž o digitální adaptaci rychlé karetní hry Výbušná koťátka, která se v době svého vzniku stala nejpodporovanějším projektem v historii crowdfundingové platformy Kickstarter. Exploding Kittens nyní dostanou na streamovací službě kromě nové digitální adaptace i vlastní seriál.

Trailer výše láká na digitální verzi hry, která na App Storu existuje již přes pět let. Oznámení Netflixu ovšem výslovně zmiňuje skutečnost, že nově představená hra nebude mít se starší verzí nic společného. Protože ale jde o adaptaci již zažité karetní hry, nemůžeme si dobře představit, že by se novinka nějakým závratným způsobem odlišovala. Netflix chce fanoušky nalákat zařazením dvou zcela nových karet, exkluzivní pro verzi hry na streamovací službě. Společnost chce projektem otestovat schůdnost propagace seriálu pomocí mobilní hry. Exploding Kittens – The Game se v aplikaci objeví už v průběhu letošního května. Na slibovaný seriál si budete muset počkat až do příštího roku.