Netflix prozradil, co chystá: Přichází Stranger Things, Knives Out 3 i Narnia!

Netflix v rámci zveřejnění svých čtvrtletních výsledků odkryl i své plány na zbytek letošního roku a nadcházející rok 2026. Spoluvýkonný ředitel Ted Sarandos při této příležitosti oznámil, že druhá polovina roku 2025 přinese „možná nejočekávanější nabídku filmů, jakou kdy Netflix měl“. A fanoušci si skutečně mají z čeho vybírat.

Stranger Things i Wednesday se vrací

Co se týče seriálů, Netflix ještě letos uvede druhou řadu Wednesday, finále Stranger Things, nový krimi seriál Untamed s Ericem Banou a komediální novinku Leanne od Leanne Morgan. Doplní je nové řady už známých hitů, jako jsou The Witcher, The Diplomat nebo A Man on the Inside.

Na filmovém poli pak Netflix slibuje opravdové bomby:

Happy Gilmore 2 , pokračování legendární komedie s Adamem Sandlerem

, pokračování legendární komedie s Adamem Sandlerem Knives Out 3 , další případ detektiva Benoita Blanca

, další případ detektiva Benoita Blanca Jay Kelly od Noaha Baumbacha

od Noaha Baumbacha Frankenstein v podání Guillerma del Tora

v podání Guillerma del Tora A House of Dynamite od Kathryn Bigelow

od Kathryn Bigelow The Rip, ve kterém se znovu spojí Ben Affleck a Matt Damon

Co přinese rok 2026?

V příštím roce se na Netflix vrátí oblíbené série jako Bridgertonovi, One Piece, Avatar: Legenda o Aangovi, The Gentlemen, Outer Banks, Love Is Blind, 3 Body Problem, Lupin, Berlin nebo očekávaná adaptace 100 let samoty.

Netflix ale chystá i řadu úplných novinek. Jde například o:

Man on Fire

Little House on the Prairie

The Boroughs

The Human Vapor

The Four Seasons

Running Point

Beef

Operation Safed Sagar

Can This Love Be Translated?

Wonka’s Golden Ticket

Star Search

Velkou pozornost vzbudil i výhled na filmovou tvorbu roku 2026. Na cestě je Enola Holmes 3, dlouho slibovaná Narnia v režii Grety Gerwig a novinka Apex.

Netflix tímto jasně ukazuje, že chce i nadále oslovovat globální publikum a nabídnout něco pro každého od napínavých kriminálek přes fantasy až po romantické reality show. A pokud se tyto sliby naplní, čekají nás opravdu nabité měsíce.