To nejlepší, co dorazilo na Netflix tento týden

Jan Vajdák
I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých novinek, které stojí za vaši pozornost. Pojďme se na ně podívat.

Rána bleskem

Čtyřdílný seriál. Příběh Jamese Garfielda, který se od píky vypracoval až na 20. prezidenta Spojených států, a jeho vraha Charlese Guiteaua.

Zlouni: Nový začátek

Devítidílný seriál pro nejmenší. Jak vlastně Zlouni začali páchat zlo? V tomhle vtipném seriálu se ukáže, jak to celé začalo a co všechno předcházelo událostem z oblíbených zlounských filmů.

Heweliusz

Dramatická minisérie. Posádka a cestující na trajektu Heweliusz bojují v nebezpečné bouři o holý život. Zdrcení pozůstalí se pak na pevnině snaží odhalit pravdu a zjednat spravedlnost.

Prostě Alice

Komediální seriál. Alice si nemůže vybrat mezi dvěma muži, a tak se tajně provdá za oba: slavného spisovatele i bývalého kněze. Jak dlouho dokáže vést dvojí život plný lží?

Pod parou

Na Netflix také dorazil (stále) nová česká komedie pod parou, která vypráví o bláznivém pokusu s alkoholem.

