Netflix znovu sahá do peněženek českých uživatelů. Streamovací gigant totiž podle aktuálních informací upravil ceny svého předplatného i na našem trhu a zdražení se tentokrát nevyhne prakticky nikomu. A pokud jste si mysleli, že už jsme na cenovém stropu, realita vás pravděpodobně rychle vyvede z omylu. První uživatelé z ČR již dostali informační mail, ve kterém se dozvěděli, že v následujících týdnech dojde k zvýšení cen. Noví uživatelé pak již nyní zaplatí za tarify víc než doposud. Ceny přitom rostou u všech tří typů předplatných s tím, že se cena liší oproti dosavadním cenám o desítky korun. Základní verze, která nabízí nejnižší kvalitu obrazu a omezení počtu zařízení v domácnosti stálo doposud 239Kč, nyní je to 259Kč. Střední varianta, tedy takzvaný Netflix Standard pak zdražila z 309Kč na 339Kč a nejdražší Netflix Prémium stojí o 40K Kč víc než dosposu, tedy místo 379Kč měsíčně zaplatíte 419Kč.
Netflix v ČR zdražuje
- Basic z 239Kč na 259Kč
- Standard z 309Kč na 339Kč
- Prémium z 379Kč na 419Kč
Naposledy Netflix zdražoval před rokem a půl v řijnu 2024 s tím, že od té doby se ji poměrně značně daří a jen za čtvrté čtvrtletí loňského roku vykázala čistý zisk po zdanění 2,42 miliardy dolarů. Paradoxně ale zdražování Netflix nijak zásadně nepoškozuje. Naopak. V Česku si stále drží dominantní pozici a patří mezi nejpoužívanější streamovací služby vůbec, s podílem kolem 27 % trhu. Lidé sice nadávají, ale rušit předplatné se jim příliš nechce. Netflix má stále nejsilnější knihovnu seriálů a filmů, kterou konkurence jen těžko dohání.