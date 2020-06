Na iPhony dorazí ke konci roku překrásná hříčka Moonlighter

Ačkoliv se legendární herní výstava E3 tento rok z důvodu koronavirové pandemie nakonec neuskutečnila, nahradila ji jiná, o poznání zajímavější a dlouhodobější akce. Summer of Gaming totiž nabízí takřka každodenní prezentace různých vydavatelů, vývojářů a větších i menších studií, jenž nabízejí pohled na chystané i dávno vydané hry. Součástí této události je i akce Guerilla Collective, která si dala za cíl dát prostor nezávislým tvůrcům. Právě tam se také ukázala chystaná hříčka Moonlighter z dílny 11 bit Studios.

Pokud vás mobilní AAA hry již přešly a rádi byste dali šanci i menším, nezávislým vývojářům, pak pro vás máme dobrou zprávu. Během konference Guerilla Collective, tedy organizací sdružující celou řadu menších studií, byla představena i hříčka Moonlighter, která vyšla již před nějakou dobou na Steamu a PlayStationu 4. Jedná se o jakousi podivnou kombinaci akčního RPG, adventury a simulátoru, v němž musíte dohlížet na správu svého obchodu. V podstatě se tak jedná o naprosto unikátní titul, který si vydobyl nejen úžasné hřáčské recenze, ale i početnou základnu fanoušků a několik ocenění. Mobilní port má nabídnout adekvátní herní zážitek, stejné možnosti, grafickou stránku a především nezměněné herní mechaniky, které si hráči na PC a konzolích tak oblíbili.

Pochopitelně je hra přizpůsobena mobilnímu prostředí a ovládání, které je intuitivnější, příjemnější a především jednodušší. Tam ale výčet změn končí a jak se vývojáři sami vyjádřili, chtějí nabídnout mobilním hráčům stejný zážitek. Ostatně, nedávno se hra podívala i na Nintendo Switch, kde v prodejích nezaostávala za výrazně většími tituly a mohla se pochlubit poměrně nemalou skupinou angažovaných příznivců. Jedinou otázkou je tak datum vydání, s nímž se vývojáři z 11 bit Studios zatím nepochlubili. Jediné co víme je to, že hra zamíří na iOS a Android do konce letošního roku, což je rozhodně pěkný příslib. Pokud vás tedy tato zajímavá hříčka zaujala, doporučujeme sledovat dění kolem vývoje a především odhalení data vydání.