Stáhněte si zdarma úchvatné makro tapety focené vítězi soutěže Shot on iPhone od Applu

Jednou z nejsilnějších stránek loni představených iPhonů 13 Pro (Max) je bezesporu podpora makro fotek, díky čemuž tak lze na tyto telefony konečně fotit předměty z bezprostřední blízkosti a tím tak odkrýt krásy detailů. A jelikož je makro režim novinek skutečně na velmi vysoké úrovni, rozhodl se mu Apple přizpůsobit i svou tradiční soutěž Shot on iPhone, v rámci které měří jablíčkáři každoročně síly skrze své fotky focené na nejnovější iPhony. Právě makro totiž bylo tématem a tedy de facto i jediným požadavkem letošního ročníku, který odstartoval před pár měsíci. A jelikož jej Apple už stihl i ukončit a následně vyhodnotit, můžeme si nyní nejlepší fotky přes makro režim iPhonů 13 Pro prohlédnout a co víc – klidně si je stáhnout i jako tapety pro vaše iPhony, Macy či iPady. Apple je totiž na svých stránkách, na které se lze prokliknout přes tlačítko níže, vyvěsil ve velmi dobré kvalitě, díky čemuž vypadají skvěle i na velkých displejích. Tak co, jaký makroobrázek je vaším favoritem?

Tapety lze stáhnout zde