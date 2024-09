Není makro jako makro: Apple u iPhonů 16 Pro slibuje 48MPx makro fotky, realita ale dokáže překvapit

Jednou z hlavních novinek iPhonů 16 Pro je 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, který by měl být dle slov Applu schopen zachytit podstatně detailnější fotografie logicky až v rozlišení 48Mpx. Ve výčtu technických specifikací Applu se pak dočtete, že nová fotosoustava podporuje 48MPx makro fotografie, zatímco doposud jste makra mohli fotit jen ve 12Mpx. Ve výsledku tak zřejmě leckoho okamžitě napadne, že lepší ultraširokoúhlý fotoaparát = lepší makro fotky. To však je i není pravda. S makrem na iPhonech 16 Pro si totiž s kolegy v posledních hodinách hrajeme čím dál tím víc, abychom mohli nyní říci, že se v něm čím dál tím víc ztrácíme. Vše se totiž chová docela vtipně.

Když se v technických specifikacích Applu dočtete o 48Mpx makro fotkách, zřejmě si valná většina z vás představí fotky focené přes makro režim – tedy jinými slovy ty fotky, které člověk vyfotí ve chvíli, kdy mu na displeji iPhonu svítí ikona kytičky signalizující, že se mu foťák „přepnul“ do makro režimu a je tedy schopen ostřit na bližší předměty. Když však v tomto režimu na iPhone 16 Pro fotíte, zjistíte, že se dostanete maximálně na 15Mpx a to navíc (asi) jen v případě aktivního ProRAW formátu. Je jedno, jak focená scéna vypadá, kolik je v ní světla a tak podobně – doposud se nám zatím nikdy nepodařilo překonat při focení v tomto režimu rozlišení 15Mpx a to i přesto, že fotka zabírala třeba 20MB.

Protože je toto chování foťáku minimálně docela překvapivé, znovu jsem se začetl do tiskových zpráv a materiálů, které Apple zveřejnil na internetu. V těch jsem si pak všiml zajímavé věci, která mi až doposud unikala. Když totiž Apple na svém webu prezentuje fotoschopnosti iPhonů 16 Pro, jako příklad makra neprezentuje extrémně přiblíženou kytku či něco podobného, co by se standardně fotilo přes nativní aplikaci Fotoaparát s aktivním makro režimem (tedy žlutou ikonou květiny). Jako makro zde ukazuje fotku focenou na ultraširokoúhlý objektiv, který je taktéž schopen ostřit na velmi krátké vzdálenosti (zhruba 2 cm) a který hlavně nyní dokáže díky vyššímu rozlišení zachytit daleko více detailů na fotce. Ve výsledku se tedy jedná o trochu jiné makro, než o kterém Apple doposud mluvil, ale vlastně opravdu o makro.

Takto na svém webu Apple prezentuje makro fotku z iPhonu 16 Pro

Veškeré předešlé řádky jsou zatím jen našimi domněnkami založenými na dosavadním testování iPhonů 16 Pro. Nicméně vzhledem k tomu, že přes 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát makro, které Apple prezentuje na svém webu, skutečně ve 48MPx vyfotíte, dává toto vysvětlení docela smysl. A nebo se prostě jen jedná o chybu, která v režimu makro (tedy v režimu s ikonou žluté kytičky) znemožňuje zatím do 48Mpx fotit. My v redakci vsázíme však na to první.