Makro na iPhonu 16 bere dech aneb přesně tohle mi u základních modelů doteď chybělo

Jestli mě něco v posledních letech u foťáků iPhonů dost nadchlo, pak je to makro režim poprvé přidaný u iPhonů 13 Pro (Max) a pětinásobný optický zoom u iPhonů 15 Pro Max a letos konečně i menších iPhonů 16 Pro. Zatímco však optický zoom bude pravděpodobně i do budoucna výsadou řady Pro, v případě makro režimu se Apple letos „pochlapil“ a poprvé v historii jej nativně nabízí i u základních iPhonů 16 (Plus). Za mě osobně se jedná o super krok, fotit na makro je totiž opravdu zábava a i když tak ve výsledku člověk nefotí příliš často, když už se k makru čas od času vrátí, zpravidla žasne nad tím, co je schopen díky tomuto režimu na objektech před objektivem vidět. A protože jsem makro režim otestoval v rámci recenzování základních iPhonů 16 už i já, níže naleznete ochutnávku toho, co se dá za pár minut na podzimní zahradě s tímto telefonem nafotit.

Fotogalerie iPhone 16 makro LsA 1 iPhone 16 makro LsA 2 iPhone 16 makro LsA 3 iPhone 16 makro LsA 4 iPhone 16 makro LsA 5 iPhone 16 makro LsA 6 iPhone 16 makro LsA 7 iPhone 16 makro LsA 8 iPhone 16 makro LsA 9 iPhone 16 makro LsA 10 iPhone 16 makro LsA 11 iPhone 16 makro LsA 12 iPhone 16 makro LsA 13 iPhone 16 makro LsA 14 iPhone 16 makro LsA 15 iPhone 16 makro LsA 16 iPhone 16 makro LsA 17 iPhone 16 makro LsA 18 iPhone 16 makro LsA 19 iPhone 16 makro LsA 20 iPhone 16 makro LsA 21 iPhone 16 makro LsA 22 iPhone 16 makro LsA 23 iPhone 16 makro LsA 24 iPhone 16 makro LsA 25 iPhone 16 makro LsA 26 iPhone 16 makro LsA 27 iPhone 16 makro LsA 28 iPhone 16 makro LsA 29 iPhone 16 makro LsA 30 iPhone 16 makro LsA 31 iPhone 16 makro LsA 32 iPhone 16 makro LsA 33 iPhone 16 makro LsA 34 iPhone 16 makro LsA 35 iPhone 16 makro LsA 36 iPhone 16 makro LsA 37 iPhone 16 makro LsA 38 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, zejména květiny vychází při makro focení zpravidla opravdu moc pěkně. Je sice pravda, že třeba při mírném větru je zachycení podobné fotky s alespoň nějakým zaostřením docela svízel, pokud má však člověk rychlé prsty, je schopen docela kouzlit. Tím ale samozřejmě nechci říci, že by byly moje fotky nějak skvostné. Jedná se skutečně jen o ukázku toho, co jde „nacvakat“ díky makro režimu za pár minut v obědové pauze u domu. Pro mě osobně je přitom právě makro focení na iPhone skutečně velkou zábavou, protože nabízí vám dobře známé věci z nové perspektivy.

