Fotíme s fotopříslušenstvím Moment pro iPhone 10x makro a 14mm rybí oko a zde jsou naše dojmy

V půli prosince jsme vám přinesli první zkušenosti s tím, jak se používá fotografické příslušenství společnosti Moment. Nyní se blíže zaměříme na dva objektivy, tedy konkrétně 10x Makro a 14mm rybí oko. Právě s těmito dvěma objektivy totiž podle našeho názoru zažijete nejvíce srandy.

Nejdříve trochu k montáži. Máte telefon, máte kryt a máte adaptér na fotoaparáty. Do nich jednoduše vložíte objektiv a otočíte s ním o 90 stupňů. Je to jednoduché a intuitivní. Má to jen jeden problém. Protože nám ještě nedávno panovaly třeskuté mrazy, tak i když je manipulace pohodlná, v rukavicích přece jen poněkud neohrabaná. Lépe to ale pravděpodobně nevyřešíte. Telefon s nasazeným objektivem do kapsy nedáte.

Pak je zde fotografická aplikace Pro Camera by Moment. Samozřejmě můžete použít nativní Fotoaparát, ale titul Momentu vám nabídne mnohem, ale opravdu mnohem, víc. Vyjma ruční vstupu zde vidíte i přepaly nebo třeba příliš tmavé plochy. Tím hlavním ale je, že aplikaci jednoduše řeknete, jaký objektiv používáte a ona se z něho pokusí dostat maximum. Právě i s ohledem na zimní teploty doporučujeme dát si na zamčenou plochu widget, díky kterému nebudete muset aplikaci spouštět z plochy. Na výběr je z opravdové spousty možností podle toho, co nejvíce vyhovuje vašim potřebám.

10x Makro

Když Apple v iPhonu 13 Pro a 13 Pro Max představil svůj fotografický režim makro, vypadalo to velice použitelně. Jenže nebylo. Výsledky jsou mizerné, a to i pokud se bavíme o těch z iPhonů 14 Pro a 15 Pro. V nouzi či určitých případech možná najdete jisté využití, jenže výsledek nestojí za moc. Ona sama makro fotografie je hodně specifická. Jak totiž docílit toho, aby snímek nebyl nudný?

Samozřejmě záleží na tom, k čemu makro fotky chcete použít. Jestli chcete jen tak cvakat jednu fotku za druhou, protože vás to baví, je to v pohodě, pokud ale potřebujete nějaký kvalitní výstup, moc vás výsledky nepotěší. A ano, je zde řešení, kterým je 10x makro od Momentu.

Tento objektiv s bajonetem řady T se od tradiční makrofotografie liší tím, že pracuje ve vzdálenosti menší než jeden centimetr od fotografovaného objektu. Výsledkem je, že zachycuje bohaté textury, materiály a živé (i mrtvé) věci, které telefony nebyly schopné zachytit, nebo v pofidérní kvalitě. Samotný objektiv je vyroben z křišťálově čistého HD skla a má o 20 % větší clonu oproti řadě M. Drobné detaily tak zachytíte v plném rozlišení, klidně 48MPx, pokud chcete.

Tělo je kovové (stejně jako u ostatních objektivů). Velkou výhodou zde je, že v balení najdete i odnímatelnou rozptylnou clonu pro dokonalé zaostření a rovnoměrné osvětlení. Minimálně v začátku vám to pomůže určit ideální vzdálenost od objektu. Prostě se přiblížíte tak, aby se clona dotýkala povrchu (používat jej nemusíte, jestli nechcete). Pokud ale fotíte něco živého, typicky hmyz, počítejte s tím, že než pořídíte fotku, obvykle vám uteče. Právě pro focení hmyzu se hodí spíše teleobjektivy, kdy se k nim dostanete blíže. Cena je 3 290 Kč. Moment aktuálně představil i 75mm makro pracující ve vzdálenosti menší než čtyři centimetry. Jeho cena je stejných 3 290 Kč.

14mm rybí oko

Jde o superširoký objektiv, který nabízí obrovské zorné pole 200 stupňů. Ultraširokoúhlý objektiv iPhonů a vlastně i veškeré jejich konkurence má 120 (respektive 118) stupňů. Je tedy o 30 % širší a o to více s ním dostanete do záběru. Je to mimochodem nejširší objektiv, který zatím v Momentu vyrobili, kdy jde o ručně montované sklo filmové kvality se 4 prvky biasférické optiky. I z toho důvodu je třeba dávat si pozor na držení telefonu, abyste na fotografii neměli ruce. Není to tak nemožné, jak si můžete myslet.

Jde o full frame, protože umožňuje používat celý obrazový snímač nejnovějších telefonů s fotoaparátem bez tmavých rohů nebo vinětace. Pořád je ale třeba počítat s tím, že maže strany fotografie a zkresluje je, tedy ohýbá. Na některých fotografiích to vypadá efektně, ale smyslem podobné fotky je spíše udělat z ní výřez. Samozřejmě díky tomu, že zde můžete pořizovat snímky v rozlišení 48MPx, není to žádný problém. I zde je cena 3 290 Kč.

